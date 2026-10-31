Gigantes del Cibao vencen 5-1 al Licey y rompen racha de cuatro derrotas consecutivas

Gigantes del Cibao vencen 5-1 al Licey, rompiendo racha de derrotas. Jake Eder brilló en el montículo. El juego fue acortado por lluvia.

Por Noticias SIN

San Francisco de Macorís.– Los Gigantes del Cibao pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas al vencer este viernes 5-1 a los Tigres del Licey, gracias a una ofensiva de cuatro carreras en la primera entrada, en un partido del torneo de béisbol otoño-invernal dominicano 2026-2027, que fue acortado a cinco episodios debido a la lluvia.

El conjunto cibaeño aprovechó un ataque temprano para tomar el control del encuentro, disputado en San Francisco de Macorís, y mantenerse en la lucha por mejorar su posición en la tabla de clasificación.

Peloteros de los Gigantes del Cibao celebran en el dugout durante la victoria 5-1 sobre el Licey, en un partido recortado por la lluvia.

El partido fue detenido por un fuerte aguacero durante el cierre de la quinta entrada, cuando Marcell Ozuna se encontraba en el plato con una cuenta de una bola y un strike. Las condiciones climáticas impidieron la continuación del compromiso.

Jake Eder destaca desde el montículo

El lanzador Jake Eder encabezó la labor del pitcheo de los Gigantes al trabajar cuatro entradas, en las que permitió cuatro imparables y ponchó a cinco bateadores.

Emmanuel Mejía (1-0) se encargó del quinto episodio y se acreditó la victoria.

Por los Tigres del Licey, Adonis Medina (1-2) cargó con la derrota tras lanzar cuatro entradas, permitir seis imparables y cinco carreras, de las cuales dos fueron limpias, además de registrar tres ponches.

La ofensiva de los Gigantes estuvo encabezada por Pascanel Ferreras, quien bateó de 2-2, mientras que Noelvi Marte terminó de 2-1, con una carrera anotada y otra remolcada.

Peloteros de los Gigantes del Cibao se felicitan en el dugout luego de vencer 5-1 al Licey en un juego acortado por lluvia.

Carlos Jorge, Marcell Ozuna y Jefferson Rojas conectaron un imparable cada uno en dos turnos y anotaron una carrera por cabeza. Carlos Peguero también contribuyó con una anotada y una impulsada.

Por el conjunto azul, Gustavo Núñez fue el más destacado, con dos imparables en tres turnos, incluido un doble. Ramón Hernández conectó de 2-1, con un doble y una carrera anotada, mientras que José Barrero terminó de 2-1.

Licey comparte liderato con el Escogido

A pesar de la derrota, los Tigres del Licey se mantienen empatados en el primer lugar de la clasificación con los Leones del Escogido, ambos con récord de siete victorias y cuatro derrotas.

Los escarlatas atraviesan una racha de seis triunfos consecutivos, mientras que las Estrellas Orientales ocupan la tercera posición con marca de 5-5.

Por su parte, los Gigantes del Cibao y los Toros del Este comparten registro de cinco victorias y seis derrotas, mientras que las Águilas Cibaeñas se encuentran en el último lugar con marca de 3-7.

Partidos programados para este sábado

La jornada del sábado continuará con tres encuentros del campeonato de béisbol profesional dominicano.

Los Tigres del Licey recibirán a las Estrellas Orientales a las 5:00 de la tarde en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, mientras que los Leones del Escogido visitarán a las Águilas Cibaeñas a las 6:00 de la tarde en el Estadio Cibao, en Santiago.

En tanto, los Gigantes del Cibao enfrentarán a los Toros del Este a las 7:30 de la noche en el Estadio Francisco Micheli, en La Romana.

Los Gigantes buscarán conseguir su segunda victoria consecutiva, mientras que el Licey intentará recuperarse de la derrota y mantenerse en la cima de la clasificación.