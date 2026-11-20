Descubre qué hacer este fin de semana en Puerto Plata: historia en la Fortaleza San Felipe, miradores, playas como Cofresí o Playa Dorada y buena gastronomía

Para quienes buscan desconectar durante este fin de semana, Puerto Plata ofrece un itinerario variado que combina recorridos históricos, vistas panorámicas, días de playa y propuestas gastronómicas frente al mar en la costa norte dominicana.

Las jornadas de fin de semana invitan a alternar actividades culturales a primera hora o al atardecer con espacios costeros y planes familiares durante el día.

Historia, cultura y paseos por la ciudad

El casco urbano y sus alrededores permiten armar una ruta a pie o en recorridos cortos con atractivos emblemáticos:

Fortaleza de San Felipe: Fortificación española de finales del siglo XVI levantada para proteger la costa de ataques piratas; abre de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. con exhibiciones históricas y vistas al litoral.

Fortificación española de finales del siglo XVI levantada para proteger la costa de ataques piratas; abre de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. con exhibiciones históricas y vistas al litoral. Dominican Amber Museum Experience: Ubicado en una casa de estilo victoriano en el centro histórico, exhibe piezas de ámbar con insectos preservados y cuenta con tienda de joyería; opera los sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. (cerrado los domingos).

Ubicado en una casa de estilo victoriano en el centro histórico, exhibe piezas de ámbar con insectos preservados y cuenta con tienda de joyería; opera los sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. (cerrado los domingos). Umbrella Street: Rincón colorido y muy fotografiado del centro urbano, accesible las 24 horas todos los días para caminar y recorrer comercios cercanos.

Rincón colorido y muy fotografiado del centro urbano, accesible las 24 horas todos los días para caminar y recorrer comercios cercanos. Malecón de Puerto Plata: Paseo costero disponible las 24 horas, ideal para disfrutar de la brisa marina al caer la tarde.

Naturaleza, miradores y entretenimiento

Quienes prefieran altura, fauna marina o espacios recreativos cuentan con alternativas abiertas durante el fin de semana:

Parque Nacional Isabel de Torres: Permite subir a la cima por sendero o teleférico para apreciar vistas panorámicas de la ciudad, zonas ajardinadas y su estatua en la cumbre; abre de lunes a domingo de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Permite subir a la cima por sendero o teleférico para apreciar vistas panorámicas de la ciudad, zonas ajardinadas y su estatua en la cumbre; abre de lunes a domingo de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ocean World Adventure Park: Situado en Cofresí, ofrece actividades interactivas con especies marinas como delfines y tiburones; funciona de lunes a domingo de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Situado en Cofresí, ofrece actividades interactivas con especies marinas como delfines y tiburones; funciona de lunes a domingo de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Puerto Turístico Taíno Bay: Espacio portuario y recreativo en el área de la antigua vía férrea, abierto todos los días de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Playas destacadas

Playas

Para completar el descanso de sábado y domingo, el litoral ofrece distintas atmósferas junto al mar y mesas variadas:

Playas destacadas: Playa Cofresí (abierta las 24 horas), Playa Dorada (conocida por su entorno de palmeras, oferta de deportes acuáticos como kitesurfing y locales cercanos), Costambar Beach (abierta de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. con ambiente tranquilo) y Playa Grande (de arena clara, palmeras altas, aguas tranquilas y comedores informales).