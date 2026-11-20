David Collado resaltó el crecimiento histórico del turismo dominicano —11.67 millones en 2025 y más de 9.24 millones hasta septiembre de 2026— ante AMCHAMDR.

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, destacó el crecimiento histórico alcanzado por la industria turística nacional, su aporte a la generación de divisas y empleos, así como las oportunidades que brinda para atraer nuevas inversiones y expandir el desarrollo económico hacia diferentes regiones del país, al participar como orador invitado en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

Durante su ponencia, el funcionario subrayó que el desempeño del sector consolida al turismo como uno de los principales motores de la economía dominicana, al tiempo que crea condiciones favorables para diversificar la propuesta turística y distribuir los beneficios de este dinamismo en distintos territorios.

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, destacó el crecimiento histórico alcanzado por la industria turística nacional

Cifras clave del desempeño turístico

En el marco de su presentación ante el empresariado, Collado expuso los indicadores que respaldan la expansión del sector:

Récord histórico en 2025: La República Dominicana recibió 11,677,000 visitantes a lo largo de 2025, marcando la mayor cifra registrada en la historia del país.

La República Dominicana recibió a lo largo de 2025, marcando la mayor cifra registrada en la historia del país. Crecimiento sostenido en 2026: Entre enero y septiembre de 2026, el país contabilizó más de 9,240,000 visitantes, lo que equivale a un incremento del 7.5 % en comparación con el mismo lapso de 2025.

Proyección económica y atracción de inversiones

De acuerdo con lo planteado por el titular de Turismo, el sostenido flujo de visitantes refuerza la confianza de los inversionistas y amplía el margen para impulsar proyectos turísticos y complementarios en diversas zonas del territorio nacional, consolidando el papel del sector en el crecimiento económico de la República Dominicana.