El cáncer de próstata puede y se desarrolla en hombres más jóvenes y cuando lo hace, a menudo es más agresivo y mortal

Pregúntele a un hombre sobre el cáncer de próstata y lo más probable es que habrá un silencio incómodo o unos cuantos comentarios de sabiduría o aleatorios sobre una vaga noción de lo que es. Una forma de hacer que los hombres hablen sobre esta segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres estadounidenses es decirles lo que piensan que saben sobre esta enfermedad puede estar equivocado. Cuando los hombres tienen ideas preconcebidas o concepciones erróneas sobre esta enfermedad mortal, sí tiene un impacto en una enfermedad que se estima para reclamar la vida de más de 26.000 hombres en los EE.UU. este año.

1: Sólo los hombres mayores contraen cáncer de próstata

El cáncer de próstata ocurre principalmente en hombres mayores con la edad promedio en el momento del diagnóstico alrededor de los 66 años. El viejo refrán dice «si un hombre vive lo suficiente, desarrollará cáncer de próstata.» Sin embargo, 1 de cada 38 hombres entre las edades de 40 y 59, desarrollará cáncer de próstata. Para el año 2016, se estima que 180.890 nuevos casos de cáncer de próstata se diagnosticarán con el 35% de los diagnosticados o más de 76.000 serán menores de 60 años.

El cáncer de próstata puede y se desarrolla en hombres más jóvenes y cuando lo hace, a menudo es más agresivo y mortal.

2: Ningún síntoma significa ningún cáncer de próstata

Todos queremos creer que estar libre de síntomas significa automáticamente cáncer libre, pero el cáncer de próstata puede ser uno de los cánceres más asintomáticos por ahí. No todos los hombres experimentan síntomas y si lo hacen pueden variar de hombre a hombre.

Síntomas comunes incluyen micción frecuente, dificultad para iniciar o detener la micción, flujo de orina débil o interrumpido, sensación dolorosa o ardiente al orinar, disfunción eréctil, eyaculación dolorosa, sangre en la orina o semen o dolor y rigidez frecuentes en la parte inferior de la espalda O los muslos superiores. Cualquiera de estos síntomas que un hombre está experimentando necesita ver a su médico de inmediato.

3: El cáncer de próstata crece tan lento que no necesito preocuparme por ello

Depende. El cáncer de próstata es a menudo de crecimiento lento, pero también puede ser muy agresivo y más propensos a propagarse o metastatizar. La única manera de saberlo es hacer una biopsia de la próstata para confirmar la presencia de cáncer y determinar la potencial agresividad de la misma.

Sobre la base de los resultados de una biopsia, un médico decidirá la recomendación para el tratamiento sobre la base de muchos factores, incluyendo la edad del paciente y el estado de salud. El cáncer de próstata de cada hombre es diferente y un enfoque de talla única no es apropiado para cada caso.

La buena noticia es que hay varias opciones un médico puede basar su decisión en el mejor método de tratamiento resultando en el mejor resultado para cada hombre individual.

4: Ningún hombre de mi familia ha tenido cáncer de próstata, así que no necesito preocuparme por eso

Es cierto que las probabilidades de un hombre de ser diagnosticado con cáncer de próstata se duplica si tiene un pariente cercano como su padre o un hermano que tenía cáncer de próstata y el riesgo aumenta si el cáncer fue diagnosticado en un miembro de la familia de menos de 55 años de edad o si afecta a tres o más miembros de la familia.

Pero el hecho es que 1 de cada 6 hombres estadounidenses serán diagnosticados con cáncer de próstata en su vida. Compare esto con mujeres que tienen una probabilidad de 1 de cada 8 de ser diagnosticado con cáncer de mama. Los hombres que son afroamericanos son iun 60% más propenso a ser diagnosticados con esta enfermedad y 2,4 veces más probabilidades de morir de ella.

5: Las vasectomías causan cáncer de próstata

En un momento se pensó que las vasectomías aumentaron el riesgo de un hombre de cáncer de próstata. Ahora se sabe a través de la investigación que un hombre que ha tenido una vasectomía no tiene un mayor riesgo de desarrollar la próstata ni está vinculado con su desarrollo.

6: Una prueba de alto PSA siempre significa cáncer de próstata

La prueba de PSA (antígeno prostático específico (PSA) se utiliza principalmente para la detección de cáncer de próstata. El examen mide la cantidad de PSA que es una proteína producida por las células de la glándula prostática. Es cierto un bajo número de PSA- por lo general 4 nanogramos por Mililitro de sangre o menos – se considera bueno y sugiere que un hombre no tiene cáncer de próstata.

Pero tener un mayor PSA no significa automáticamente que siempre es cáncer de próstata, ya que hay muchos factores que pueden influir en el PSA y una sola prueba no es suficiente para el diagnóstico de cáncer de próstata. Otros factores que pueden elevar el número de PSA es la hiperplasia prostática benigna o una próstata agrandada, una condición común que afecta a los hombres a medida que envejecen, o podría ser debido a la hinchazón de la glándula prostática, una infección del tracto urinario, prostatitis, edad e incluso eyaculación reciente.

Si el PSA es elevado, su médico querrá investigar más a fondo cuál es la causa determinante.

7: La impotencia o la incontinencia urinaria siempre ocurren con el tratamiento del cáncer de próstata

La impotencia o la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria pueden ocurrir después de la cirugía y los tratamientos de radiación para el cáncer de próstata, pero no es cierto para todos los hombres, ya que depende de la edad del hombre y la condición física en el momento del diagnóstico y tratamiento.

Es imprescindible que un hombre elige a un médico altamente calificado y experto preguntándoles de su resultado para estas condiciones, así como el número de procedimientos quirúrgicos que han realizado.

8: El sexo aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata Este no es cierto

Hubo un tiempo en que se creía que las eyaculaciones frecuentes estaban relacionadas con el cáncer de próstata. Los estudios han desacreditado esta creencia mostrando que los hombres que informan eyaculaciones frecuentes – hasta 21 veces al mes o más – parecen tener un menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. No se entiende por qué la eyaculación frecuente parece tener este efecto protector, pero una teoría es que la próstata acumula carcinógenos u otras sustancias nocivas que pueden ser eliminados durante la eyaculación.

Dr David Samadi