El presidente celebra clasificación de RD al Mundial Sub-17 de Catar 2026

El presidente Abinader celebra la histórica clasificación de República Dominicana al Mundial Sub-17 de Catar 2026, instando al apoyo nacional.

El presidente Luis Abinader felicitó este jueves a la selección dominicana de fútbol Sub-17 por su histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026, convirtiéndose en la primera representación masculina del país en conseguir un boleto para este torneo.

A través de un mensaje acompañado de una imagen conmemorativa, el mandatario destacó el logro de los jóvenes futbolistas, quienes participarán en la competición internacional que se celebrará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

¡Un logro histórico para el fútbol dominicano!”, expresó Abinader, al tiempo que reconoció el esfuerzo del equipo nacional.

Felicito a nuestra selección Sub-17 por su primera clasificación a una Copa Mundial de la FIFA”, manifestó el jefe de Estado.

El gobernante también invitó a la población a respaldar a los jugadores durante su participación en el campeonato.

¡Todo el país está con ustedes! Invito a cada dominicano a apoyar a nuestros jóvenes talentos en este importante desafío. ¡Vamos, RD!”, expresó.

¿Cómo consiguió República Dominicana su clasificación?

La selección dominicana obtuvo su participación mundialista luego de que Estados Unidos anunciara su retiro del torneo, alegando preocupaciones de seguridad relacionadas con la situación en Oriente Medio.

El equipo quisqueyano había terminado en la segunda posición del Grupo E de las eliminatorias de la Concacaf, igualado con Estados Unidos con siete puntos, pero quedó detrás por diferencia de goles.

En el enfrentamiento directo entre ambas selecciones, disputado el 10 de febrero de 2026, los dominicanos consiguieron un empate 1-1, resultado que inicialmente los dejó fuera de la competición.

La retirada estadounidense abrió la posibilidad de participación para República Dominicana, cuyo desempeño en las eliminatorias fue determinante para ocupar la plaza disponible. The Peninsula Newspaper

FIFA reconoce el desempeño de República Dominicana

Según una información publicada este jueves por el periódico catarí The Peninsula, la FIFA confirmó la incorporación de República Dominicana como sustituta de Estados Unidos, tras consultar con la Concacaf y aplicar el reglamento de la competición.

El organismo tomó en cuenta que el conjunto dominicano había sido el equipo mejor ubicado entre los no clasificados del Grupo E, donde terminó con siete puntos, igual que la selección estadounidense.

Por su parte, la FIFA confirmó oficialmente la retirada de Estados Unidos e indicó que sus evaluaciones de seguridad para el torneo permanecen sin cambios.

Un nuevo capítulo para el fútbol dominicano

La clasificación representa un avance para el fútbol juvenil de República Dominicana, que, bajo la dirección técnica de Edward “Beba” Acevedo, consiguió competir de manera destacada durante las eliminatorias.

En el partido decisivo frente a Estados Unidos, Adrián García marcó el gol del empate para el conjunto dominicano, que luchó hasta el final por conseguir su clasificación.

La Copa Mundial Sub-17 reunirá a 48 selecciones y contará con 104 partidos, de acuerdo con los datos publicados por la FIFA.

Con su primera participación en esta categoría, República Dominicana tendrá la oportunidad de mostrar el desarrollo de sus jóvenes futbolistas en uno de los principales escenarios internacionales del deporte.

Con información de Noticias SIN