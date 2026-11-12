Fallece Melvyn López, legendario entrenador de baloncesto dominicano

Una de las figuras más ganadoras en la historia de esta disciplina en el país

El baloncesto dominicano perdió la noche de este miércoles a uno de sus entrenadores más exitosos. Melvyn López, considerado una de las figuras más ganadoras en la historia de esta disciplina en el país, falleció a los 52 años, luego de permanecer varios días ingresado en un centro de salud por complicaciones médicas.

Su muerte deja un vacío en una generación del baloncesto que encontró en López a un dirigente capaz de construir equipos competitivos, conquistar campeonatos en diferentes ciudades y mantenerse durante décadas entre los principales referentes de los banquillos nacionales.

Más de 30 títulos en su carrera

Conocido como “El Señor de los Anillos”, López acumuló más de 30 títulos durante una carrera que comenzó en 1994 y que lo llevó a dirigir clubes de distintas provincias, así como a asumir responsabilidades en la selección nacional masculina.

La noticia provocó reacciones de pesar en el ámbito deportivo. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, expresó sus condolencias y recordó a López como un amigo y un entrenador entregado al deporte que amaba.

«Me quedo con los buenos momentos compartidos, su trato deferente y su entrega incondicional al deporte que tanto amó», manifestó el funcionario.

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Mauricio Báez y su legado campeón

La historia de Melvyn López estuvo estrechamente ligada al club Mauricio Báez, de Villa Juana, institución donde comenzó a desarrollar su carrera como entrenador de categorías menores en 1994.

La historia de Melvyn López estuvo estrechamente ligada al club Mauricio Báez, de Villa Juana, institución donde comenzó a desarrollar su carrera como entrenador de categorías menores en 1994.

Allí encontró el escenario para construir una de las trayectorias más exitosas del baloncesto superior del Distrito Nacional. Con el conjunto mauriciano conquistó siete campeonatos: 1999, 2000, 2016, 2021, 2023, 2024 y 2025.

A esas coronas agregó el título obtenido con San Lázaro en 2008, para completar ocho campeonatos como dirigente en el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, la mayor cantidad alcanzada por un entrenador en la historia de esa competición.

Su regreso al Mauricio Báez en 2016 tuvo un significado especial, pues condujo al equipo a conquistar el campeonato después de 13 años de ausencia en el torneo superior distrital. Posteriormente, encabezó una etapa de dominio con tres coronas consecutivas entre 2023 y 2025.

Su capacidad para mantener equipos competitivos durante distintas épocas lo convirtió en una referencia del torneo capitalino.

El éxito de López no se limitó al Distrito Nacional. En Santiago de los Caballeros construyó otra etapa memorable, especialmente con el club Sameji, al que llevó a cuatro campeonatos consecutivos entre 2004 y 2007.

Posteriormente sumó títulos con el Club Domingo Paulino (CDP), en 2012, y el Gregorio Urbano Gilbert (GUG), en 2015, además de regresar a la cima con Sameji en 2026.

Con siete coronas en el baloncesto superior santiagués, se convirtió también en el dirigente más ganador de ese circuito.

En el ámbito profesional, dirigió a los Metros de Santiago, con los que conquistó los campeonatos de 2006 y 2007 de la antigua Liga Dominicana de Baloncesto. En 2025 regresó a esa franquicia y recibió el reconocimiento como Dirigente del Año de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Su trayectoria también incluyó participaciones y campeonatos en La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y Moca.

López también tuvo una participación importante en el desarrollo del baloncesto dominicano a nivel internacional.

En 2015 dirigió al seleccionado masculino sub-16 en el Campeonato FIBA Américas, celebrado en Argentina. El equipo terminó en cuarto lugar y consiguió la primera clasificación de República Dominicana a un Campeonato Mundial sub-17.

En abril de 2016 asumió la dirección de la selección nacional masculina de mayores y condujo al país a la medalla de bronce en el Centrobasket de Panamá.

También formó parte del cuerpo técnico que consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.

Posteriormente, estuvo vinculado al proceso de clasificación para la Copa Mundial de Baloncesto de China 2019, en cuyo campeonato integró el equipo técnico encabezado por el argentino Néstor «Che» García.

En 2021 volvió a dirigir al conjunto dominicano en el torneo preolímpico de Belgrado, Serbia, donde la selección avanzó hasta las semifinales.

La enfermedad que lo mantuvo ingresado durante varios días también lo obligó a apartarse de sus responsabilidades como entrenador durante la etapa decisiva del actual Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional.

Su experiencia también trascendió las fronteras dominicanas, con trabajos en el baloncesto profesional de México y Venezuela.

López permanecía vinculado al Mauricio Báez, equipo con el que construyó buena parte de su historia deportiva. Ante su ausencia, su asistente Ruddy Martínez asumió la dirección del conjunto de Villa Juana.

Nacido el 5 de junio de 1974 en Santo Domingo, Melvyn López dedicó más de tres décadas al baloncesto, desde las categorías formativas hasta las principales competiciones profesionales y las selecciones nacionales.

Su trayectoria estuvo marcada por una capacidad poco común para ganar en distintos escenarios, trabajar con diferentes generaciones de jugadores y mantenerse vigente en una disciplina en la que conquistó títulos durante más de 25 años.

Con su fallecimiento desaparece uno de los técnicos más laureados del deporte dominicano, cuyo nombre quedó asociado a los campeonatos, pero también a la historia del Mauricio Báez y a una de las etapas más exitosas del baloncesto superior nacional.

Con información de Noticias SIN