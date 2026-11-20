Analizamos las advertencias sobre tormentas solares extremas: cuál es el riesgo real para redes eléctricas y satélites

Titulares alarmistas que circulan en redes sociales y portales digitales suelen asegurar que una supuesta “tormenta solar extrema” estaría a punto de “acabar con todas las civilizaciones”. Aunque el riesgo de eventos solares severos es un tema real y estudiado activamente por agencias espaciales y universidades, la comunidad científica aclara que una tormenta geomagnética no supone un peligro físico directo para la vida humana en la Tierra ni la destrucción del planeta, sino una amenaza específica para la infraestructura tecnológica y eléctrica moderna.

El temor proviene de analizar qué ocurriría hoy si se repitiera un fenómeno de la magnitud del histórico Evento Carrington de 1859 —la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada—, en un mundo que actualmente depende por completo de satélites, redes eléctricas interconectadas e internet.

Qué puede provocar realmente una supertormenta solar

Qué puede provocar realmente una supertormenta solar

Cuando el Sol libera una eyección de masa coronal (CME) de gran potencia dirigida hacia la Tierra, las partículas cargadas interactúan con el campo magnético terrestre y generan corrientes geomagnéticas inducidas. De acuerdo con investigadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y estudios recientes sobre el clima espacial, los impactos reales se concentran en tres áreas:

Redes eléctricas y transformadores: Las sobrecargas en líneas de transmisión de alta tensión podrían dañar transformadores de gran tamaño, ocasionando apagones regionales prolongados cuya reparación tomaría semanas o meses debido a los tiempos de fabricación de estos equipos.

Las sobrecargas en líneas de transmisión de alta tensión podrían dañar transformadores de gran tamaño, ocasionando apagones regionales prolongados cuya reparación tomaría semanas o meses debido a los tiempos de fabricación de estos equipos. Satélites y navegación GPS: El aumento de radiación y el calentamiento de la atmósfera superior pueden dañar circuitos electrónicos en órbita, alterar las señales de posicionamiento GPS e incrementar la fricción sobre satélites de órbita baja.

El aumento de radiación y el calentamiento de la atmósfera superior pueden dañar circuitos electrónicos en órbita, alterar las señales de posicionamiento GPS e incrementar la fricción sobre satélites de órbita baja. Telecomunicaciones: Podrían producirse interrupciones temporales en comunicaciones de radio de alta frecuencia, aviación en rutas polares y servicios dependientes de sincronización satelital.

Por qué se habla de “colapso de la civilización” (y cuál es el matiz)

Cuando algunos divulgadores o investigadores emplean metáforas como un “retroceso tecnológico” o una “nueva quema de la Biblioteca de Alejandría”, se refieren exclusivamente a la fragilidad de nuestra dependencia digital: sin electricidad ni telecomunicaciones estables durante semanas, se verían afectados servicios financieros, cadenas de suministro, bombeo de agua y sistemas hospitalarios.

Sin embargo, los expertos enfatizan varios puntos clave para evitar el pánico innecesario:

La atmósfera y el campo magnético protegen la vida: La radiación de una tormenta solar no atraviesa la atmósfera terrestre con capacidad para dañar físicamente a las personas en la superficie. Existen sistemas de alerta temprana: Observatorios solares de la NOAA, la NASA y la ESA monitorean el Sol las 24 horas y detectan las eyecciones coronales entre 18 y 48 horas antes de que lleguen a la Tierra, margen que permite a los operadores eléctricos y satelitales aplicar protocolos de protección y desconexión preventiva. No existe un “apagón mundial instantáneo” anunciado: Aunque el Sol atraviesa fases de alta actividad dentro de su ciclo de 11 años —como ocurrió en las intensas tormentas de mayo de 2024 y enero de 2026, que dejaron auroras visibles en latitudes bajas sin colapsar el planeta—, no hay ningún pronóstico oficial que indique una catástrofe inminente.