Los presentadores Jochy Santos, Albert Mena y Nelfa Núñez del programa Es Temprano Todavía comparten una serie de chistes y ocurrencias
En este video, los presentadores Jochy Santos, Albert Mena y Nelfa Núñez del programa Es Temprano Todavía comparten una serie de chistes y ocurrencias para entretener a su audiencia.
- Chistes de animales: Preguntas ingeniosas sobre cómo los peces toman fotos y la diferencia entre osos polares y los «osos bipolares».
- Situaciones sociales: Una anécdota sobre un amigo que aguantó 15 minutos bajo el agua y una conversación sobre un tatuaje «moderno».
- Conflictos de pareja: Un intercambio cómico sobre un malentendido visual y el uso del teléfono.