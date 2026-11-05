Qué hacer ante una alerta de tsunami: Guía de supervivencia

Conoce los pasos clave sobre qué hacer en caso de una alerta de tsunami. Actúa rápido, evacúa hacia zonas altas y protege tu vida ante este desastre.

Al encontrarse en el corazón del Caribe, la República Dominicana comparte la condición insular de estar rodeada por el mar, lo que la convierte geográficamente en un territorio expuesto a diversos fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. Con cientos de kilómetros de costa altamente poblados y desarrollados turísticamente, surge de manera recurrente la interrogante entre la ciudadanía: ¿Qué tan propensos estamos a sufrir un tsunami?

Especialistas en geología y gestión de riesgos señalan que, aunque no ocurren con frecuencia diaria, el riesgo es real debido a la compleja interacción de fallas tectónicas activas en la región del Caribe.

¿Qué tan propensa es la República Dominicana a un tsunami?

La isla de Santo Domingo se ubica sobre el límite de importantes placas tectónicas (la placa Norteamericana y la placa del Caribe).

Antecedentes históricos: El país ya ha experimentado eventos destructivos en el pasado, siendo el más recordado el tsunami del 4 de agosto de 1946 , generado por un terremoto de magnitud 8.1 frente a la costa Nordeste (Cabrera/Nagua), el cual provocó olas gigantescas que cobraron la vida de cientos de personas en comunidades costeras como Matancitas.

El país ya ha experimentado eventos destructivos en el pasado, siendo el más recordado el tsunami del , generado por un terremoto de magnitud 8.1 frente a la costa Nordeste (Cabrera/Nagua), el cual provocó olas gigantescas que cobraron la vida de cientos de personas en comunidades costeras como Matancitas. Fuentes de amenaza: Las principales zonas generadoras de tsunamis que pueden impactar el territorio dominicano incluyen la Fosa de Puerto Rico, la falla Septentrional y la zona de subducción al norte de la isla, así como posibles deslizamientos submarinos.

¿Cómo se producen los tsunamis?

Un tsunami no es una simple ola gigantesca impulsada por el viento, sino una serie de olas colosales provocadas por el desplazamiento repentino y masivo de un volumen de agua en el océano. Sus causas principales son:

Terremotos submarinos: Ocurren cuando las placas tectónicas se atascan y liberan bruscamente una enorme cantidad de energía bajo el lecho marino, sacudiendo la columna de agua superior.

Ocurren cuando las placas tectónicas se atascan y liberan bruscamente una enorme cantidad de energía bajo el lecho marino, sacudiendo la columna de agua superior. Deslizamientos y volcanes: Erupciones volcánicas submarinas o grandes derrumbes de tierra hacia el mar también pueden desplazar el agua violentamente, dando origen a trenes de olas destructivas que viajan a gran velocidad por el océano abierto.

¿Qué hacer en caso de una alerta de tsunami?

Ante la emisión de una alerta oficial o la percepción de señales de peligro en zonas costeras dominicanas, la acción rápida es vital para la supervivencia: