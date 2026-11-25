Osmel Fosa, actúa como juez en un concurso de belleza para encontrar a la próxima «Miss Bemberé 2026»

El video muestra un segmento cómico del programa Bemberé donde un personaje llamado Osmel Fosa (una parodia de Osmel Sousa) actúa como juez en un concurso de belleza para encontrar a la próxima «Miss Bemberé 2026».