Osmel Fosa, actúa como juez en un concurso de belleza para encontrar a la próxima «Miss Bemberé 2026»
El video muestra un segmento cómico del programa Bemberé donde un personaje llamado Osmel Fosa (una parodia de Osmel Sousa) actúa como juez en un concurso de belleza para encontrar a la próxima «Miss Bemberé 2026».
- Presentación: Se presenta como el encargado de analizar a las concursantes que desfilan por la pasarela.
- Evaluación crítica: El juez evalúa a la primera participante de forma satírica y negativa, criticando su apariencia y preparativos, descalificando su desempeño como modelo en este punto inicial.