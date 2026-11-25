Hoy 25 de noviembre República Dominicana conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal

Este miércoles 25 de noviembre, la República Dominicana y la comunidad internacional conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada de memoria histórica, concienciación y compromiso social cuyo origen nace precisamente en suelo dominicano tras el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en 1960.

La fecha busca visibilizar las distintas manifestaciones de violencia física, psicológica, sexual y económica que enfrentan mujeres y niñas, así como reforzar las políticas de prevención, el acceso a la justicia y las redes de protección en todo el territorio nacional.

El legado de las hermanas Mirabal: de historia dominicana a fecha mundial

Conocidas en la lucha clandestina contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como «Las Mariposas», Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron emboscadas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 junto a su conductor, Rufino de la Cruz, cuando regresaban de visitar a sus esposos encarcelados en Puerto Plata.

Su sacrificio marcó un punto de inflexión en la resistencia democrática del país y trascendió fronteras como símbolo universal contra la violencia hacia la mujer:

1981 (Propuesta regional): Durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, la delegación dominicana propuso instituir el 25 de noviembre como día de lucha y memoria en honor a las hermanas Mirabal.

Durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, la delegación dominicana propuso instituir el 25 de noviembre como día de lucha y memoria en honor a las hermanas Mirabal. 1999 (Declaratoria oficial de la ONU): El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente cada 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Líneas de ayuda y atención gratuita en República Dominicana

En el marco de esta conmemoración, las autoridades y organizaciones sociales reiteran la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo o maltrato y recuerdan los canales oficiales gratuitos disponibles las 24 horas en el país: