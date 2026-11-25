El presidente Luis Abinader inauguró el nuevo puerto Port Samaná, una obra histórica para impulsar el turismo y la actividad portuaria en la provincia.

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del nuevo puerto Port Samaná, una obra presentada como un hito histórico para fortalecer la conectividad marítima, el turismo y el desarrollo económico de la provincia Samaná, según reportó el programa Hoy Mismo.

Esta terminal portuaria busca ampliar la capacidad de recepción de embarcaciones y visitantes

La puesta en marcha de esta terminal portuaria busca ampliar la capacidad de recepción de embarcaciones y visitantes en el nordeste dominicano, dinamizando el comercio, los servicios locales y el flujo turístico hacia la península.

Aporte al desarrollo de Samaná y el litoral nordeste

La entrada en operación de Port Samaná se suma a los esfuerzos de modernización de infraestructura logística y turística en la región:

La entrada en operación de Port Samaná se suma a los esfuerzos de modernización de infraestructura logística y turística

Impulso turístico y marítimo: Amplía la infraestructura portuaria de la provincia para recibir visitantes y dinamizar las operaciones vinculadas al turismo en Samaná.

Amplía la infraestructura portuaria de la provincia para recibir visitantes y dinamizar las operaciones vinculadas al turismo en Samaná. Dinamismo económico local: Fortalece la cadena de servicios, el comercio y las oportunidades vinculadas a la llegada de viajeros y embarcaciones en la zona.

Con esta inauguración, la provincia suma una nueva infraestructura estratégica orientada a consolidar su proyección turística y económica en el país.