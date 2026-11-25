La dominicana Melissa Núñez brilló en San Juan, Puerto Rico, al conquistar el puesto de primera finalista en la 75.ª edición del certamen Miss Universo 2026.

La representante de la República Dominicana, Melissa Núñez, protagonizó una sobresaliente participación en la 75.ª edición del Miss Universo, celebrada la noche del martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, donde alcanzó el puesto de primera finalista tras ubicarse entre las dos máximas contendientes a la corona internacional.

Con este resultado, la modelo y psicóloga vegana devolvió al país al podio principal del certamen tras 17 años sin ocupar la posición de virreina universal, quedando a un paso del título que finalmente recayó en la anfitriona Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico.

Un desempeño sólido hasta el top 2 en San Juan

A lo largo de la gala final, Núñez destacó por su seguridad escénica, elegancia en las pasarelas de traje de baño y traje de gala, y solvencia en la ronda de preguntas, superando los sucesivos cortes frente a más de un centenar de candidatas de todo el mundo.

Un desempeño sólido hasta el top 2 en San Juan

El cuadro final de las cinco mejores del certamen quedó conformado de la siguiente manera:

Ganadora (Miss Universo 2026): Jennifer Barreto (Puerto Rico).

Jennifer Barreto (Puerto Rico). Primera finalista: Melissa Núñez (República Dominicana) .

. Segunda finalista: Clara Vegas (Venezuela).

Clara Vegas (Venezuela). Tercera finalista: Bea Millan-Windorski (Filipinas).

Bea Millan-Windorski (Filipinas). Cuarta finalista: Georgia Waddington (Nueva Zelanda).

Trayectoria de perseverancia y orgullo nacional

Trayectoria de perseverancia y orgullo nacional

Oriunda de Palmarito, provincia La Vega, de 29 años, Melissa Núñez llegó al escenario universal respaldada por una historia de constancia. Tras haber sido primera finalista en el certamen nacional de 2024 representando a la comunidad dominicana en Estados Unidos, regresó este año con la banda de Concepción de La Vega para coronarse Miss República Dominicana Universo 2026 el pasado 30 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Además de su carrera internacional en el modelaje, Núñez cuenta con formación en Psicología y Ciencias de la Salud por The City College of New York y experiencia laboral en el área de recuperación de pacientes con adicciones en Nueva York, un perfil humano y profesional que proyectó durante toda la competencia y que le valió el reconocimiento del público dominicano e internacional.