El intérprete de “Loca con su tíguere”, “El que brilla brilla” y “Cotorra y voli” se incorpora a la cartelera del encuentro que celebrará el merengue mañana, Día Nacional del Merengue, en el Faro a Colón

El Cata, uno de los intérpretes dominicanos que logró proyección internacional al fusionar el merengue con sonidos urbanos, se suma a la cartelera de “Merengueros, el festival”, una celebración que reunirá mañana jueves, Día Nacional del Merengue, a reconocidas figuras y nuevas generaciones del género en el Faro a Colón.

El artista, conocido internacionalmente por temas como “Loca con su tíguere”, incluido su remix junto a Voltio, Ñejo y Dálmata; “El que brilla brilla”, “Cotorra y voli”, junto a Pitbull, y “Con la ropa puesta”, aportará a la programación una propuesta musical que conecta el merengue con las corrientes urbanas y las fusiones que han marcado parte de su evolución contemporánea.

Se incorpora a la cartelera del encuentro que celebrará el merengue mañana

La incorporación de El Cata amplía la diversidad musical de la propuesta, al sumar a un intérprete cuya trayectoria ha estado vinculada a la internacionalización de fusiones dominicanas con ritmos urbanos, una vertiente que ha contribuido a acercar el merengue a nuevas audiencias.

La producción está a cargo de Alberto Cruz Management, que apuesta por una cartelera amplia, representativa de distintas generaciones y de acceso gratuito, con el propósito de convocar a familias, seguidores del merengue y amantes de la música en vivo en el corazón de Santo Domingo Este.

“Merengueros, el festival” se proyecta como una gran celebración de uno de los patrimonios musicales más importantes de República Dominicana, reuniendo en un mismo escenario a artistas que han construido su historia y a intérpretes que mantienen vivo el ritmo nacional.