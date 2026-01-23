Cabo Rojo: el paraíso natural del sur dominicano

Los amantes de la fotografía encuentran en los miradores de acantilados un escenario perfecto para capturar el contraste entre el rojo de la roca y el azul intenso del mar.

Cabo Rojo se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan naturaleza, aventura y paisajes únicos en el Caribe. Ubicado en la provincia de Pedernales, este enclave turístico combina playas de arena blanca, acantilados rojizos y aguas turquesas que enamoran a cada visitante.

Entre las principales actividades que se pueden realizar en Cabo Rojo destacan los paseos en lancha hacia la famosa Bahía de las Águilas, considerada una de las playas más vírgenes y espectaculares del mundo. También se puede explorar la Laguna de Oviedo, hogar de flamencos rosados y otras especies de aves, o recorrer el Parque Nacional Jaragua, que protege una gran diversidad de flora y fauna endémica.

Los amantes de la fotografía encuentran en los miradores de acantilados un escenario perfecto para capturar el contraste entre el rojo de la roca y el azul intenso del mar. Además, la zona ofrece experiencias culturales como la visita a la Mina de Larimar, donde se extrae la piedra semipreciosa única de República Dominicana.

La gastronomía local también forma parte de la experiencia, con restaurantes y eco-lodges que ofrecen platos típicos caribeños y mariscos frescos frente al mar.

Cabo Rojo es mucho más que una playa: es un destino integral de ecoturismo, aventura y cultura. Con su riqueza natural y paisajística, se posiciona como uno de los lugares imprescindibles para quienes desean descubrir el lado más auténtico y salvaje de República Dominicana.