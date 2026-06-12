Día del Doblaje: Voces de RD ante la IA y el mundo

Celebramos el Día del Doblaje recordando su origen y destacando a los dominicanos que conquistan el mundo, enfrentando hoy el gran reto de la IA.

El 12 de junio se celebra el Día Internacional del Doblaje, una fecha instaurada para conmemorar a aquellos pioneros que, a principios del siglo pasado, comenzaron a prestar sus voces a las películas de Hollywood que llegaban a Europa y Latinoamérica.

Esta labor, muchas veces silenciosa y anónima, democratizó el entretenimiento y consolidó la actuación de voz como un arte indispensable.

Cuando pensamos en esta industria, de inmediato nos vienen a la mente las potencias históricas de la región: México, Venezuela o Colombia. Sin embargo, en los últimos años, un grupo de talentosos dominicanos ha decidido romper el molde geográfico y plantar su bandera en los micrófonos internacionales, demostrando que la República Dominicana también exporta voces de clase mundial.

Las voces dominicanas que resuenan en el exterior

Nuestros talentos han logrado neutralizar su acento caribeño para dar vida a personajes, narrar historias fascinantes y representar a marcas globales.

Aquí repasamos los logros de algunos de los más destacados:

Multipremiada en los Voice Arts Awards

Angely Báez: Multipremiada en los Voice Arts Awards (los Óscar de la voz) y considerada una referente del audiolibro en español. Su voz ha dado vida a best-sellers en plataformas como Audible y Penguin Random House, sobresaliendo en la narración de la biografía de Celia Cruz. Además, es la voz oficial para Latinoamérica de campañas de Google, Spotify y Mastercard.

Un verdadero camaleón vocal

David Santana: Un verdadero camaleón vocal. Su talento lo ha llevado a realizar el doblaje al español de realities y documentales en cadenas de gran peso como Discovery Channel, History Channel y National Geographic. Hoy en día, es una de las voces más solicitadas para comerciales en el mercado hispano de Estados Unidos.

Referente indiscutible de la locución dominicana

Reynaldo Infante: Referente indiscutible de la locución dominicana. Ha llevado su profesionalismo al doblaje corporativo, prestando su voz para materiales institucionales de gigantes tecnológicos y farmacéuticos en toda la región, además de narrar audiolibros sobre liderazgo que se escuchan a nivel mundial.

Actriz y cantante que demostró su destreza en los estudios de grabación de Hollywood

Sharlene Taule: La actriz y cantante demostró su destreza en los estudios de grabación de Hollywood. Durante su participación en la serie estadounidense «Star» (de la cadena FOX), Sharlene no solo actuó en inglés, sino que ella misma fue la encargada de realizar el doblaje al español de su personaje para el mercado de Latinoamérica.

El reto de la Inteligencia Artificial

Hoy en día, no se puede hablar del doblaje sin mencionar su mayor transformación y amenaza: la Inteligencia Artificial. En la actualidad, los actores de doblaje a nivel global libran una batalla histórica por la protección de sus derechos frente a la clonación vocal y la automatización de audiolibros y comerciales.

Los talentos dominicanos no escapan a esta realidad; sin embargo, han utilizado la tecnología a su favor para optimizar sus estudios caseros, mientras defienden férreamente el valor de la interpretación. Han dejado claro que, aunque una máquina pueda emular un tono, la emoción genuina, el alma y la empatía humana que requiere la actuación de voz siguen siendo imposibles de replicar por un algoritmo.

Rompiendo barreras

Al observar la trayectoria de estos artistas, la conclusión es innegable: no ha sido un camino fácil. Abrirse paso en una industria históricamente liderada por otros países exige un nivel de tenacidad monumental. El talento dominicano ha tenido que enfrentarse al enorme reto de dominar el «español neutro», trabajando día y noche para limpiar su pronunciación y suprimir los modismos caribeños sin perder la naturalidad interpretativa.

Captura el momento de la creación sonora. La iluminación neón crea un ambiente vibrante para la grabación.

Estos pioneros nos dejan una gran lección en este Día Internacional del Doblaje: los muros geográficos han caído. Para todos aquellos que sueñan con estar detrás de un micrófono y prestar su voz a un proyecto internacional, el mensaje es alentador.

A pesar de los retos tecnológicos y la alta competencia, con preparación técnica, educación vocal y muchísima disciplina, todo aquel que esté dispuesto a trabajar por ello lo puede lograr.