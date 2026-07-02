Un meme, audio o captura: lo que podría llevarte a prisión

Nuria Piera, analiza cómo el nuevo Código Penal Dominicano (Ley 7425), que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026

La periodista Nuria Piera, analiza cómo el nuevo Código Penal Dominicano (Ley 7425), que entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026, transformará la regulación de conductas en el entorno digital y las redes sociales.

El código incorpora normativas específicas para sancionar acciones comunes en internet, como reenviar audios privados, compartir capturas de pantalla o publicar memes.

Se cuestiona la aplicación de artículos como el 186 y 192, que castigan la difusión de contenido sin consentimiento, incluso si dicho contenido revela actos de corrupción o tiene un interés público legítimo.

El artículo 208 tipifica la difamación en redes sociales con penas de 2 a 5 años de prisión, lo que ha generado críticas por parte de juristas que consideran la redacción demasiado amplia y potencialmente inconstitucional.

Se debate si estas leyes actúan como una «mordaza» para el periodismo de investigación, que a menudo depende de filtraciones, y si limitan la capacidad de los ciudadanos para denunciar irregularidades.

El video menciona ejemplos de condenas a influencers y comunicadores por difamación e injuria (como los casos de Ángel Martínez, Tamara Martínez y Rafael Guerrero), sugiriendo que las consecuencias legales en redes sociales son cada vez más severas.

En conclusión, aunque el nuevo código es valorado como un avance necesario, existe una preocupación significativa sobre si el temor a las sanciones penales terminará limitando la libertad de investigar, denunciar y opinar sobre asuntos de interés general.