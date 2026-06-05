Beneficios del mango: Propiedades clave para tu salud

Descubre los increíbles beneficios del mango para tu salud. Conoce sus vitaminas, cómo mejora la digestión, protege la vista y fortalece el sistema inmune.

Conoce qué le sucede a tu cuerpo cuando incluyes el mango en tu dieta regular.

Más allá de ser el protagonista indiscutible de los veranos tropicales y el rey de los postres frescos, el mango es una verdadera potencia nutricional. Su sabor dulce y pulpa jugosa esconden un perfil bioquímico tan rico que la ciencia y la nutrición moderna lo catalogan como un superalimento preventivo.

Una bomba de vitaminas y antioxidantes

Una bomba de vitaminas y antioxidantes

El valor nutricional del mango es impresionante. Una sola taza (aproximadamente 165 gramos) de mango fresco en trozos proporciona casi el 67% del valor diario recomendado de Vitamina C, esencial para la reparación celular y la absorción de hierro.

Pero su verdadero superpoder radica en sus antioxidantes. El mango es excepcionalmente rico en polifenoles —compuestos vegetales que actúan como antioxidantes para proteger las células del daño de los radicales libres—. Entre ellos destaca la mangiferina, a la que los investigadores suelen llamar «súper antioxidante» por su notable capacidad para contrarrestar el daño celular vinculado al envejecimiento y enfermedades crónicas.

Los 4 grandes beneficios médicos del mango

Los 4 grandes beneficios médicos del mango

El consumo regular (y moderado) de mango ofrece ventajas preventivas y correctivas para diversas funciones del organismo:

1. Fortalece el sistema inmunológico

Gracias a su alto contenido de vitamina A y vitamina C, el mango es un escudo protector natural. La vitamina C ayuda al cuerpo a producir más glóbulos blancos que combaten enfermedades, mientras que la vitamina A es fundamental para reducir el riesgo de infecciones. Además, contiene folato, vitamina K y vitaminas del complejo B, que apoyan la inmunidad general.

2. Un aliado infalible para la digestión

Si sufres de problemas estomacales o estreñimiento, el mango puede ser tu mejor medicina natural. Esta fruta contiene un grupo de enzimas digestivas llamadas amilasas. Estas enzimas descomponen los carbohidratos complejos en azúcares simples (como glucosa y maltosa), facilitando su absorción. Además, dado que contiene abundante agua y fibra dietética, ayuda a regular el tracto digestivo de manera eficiente.

3. Protege la visión a largo plazo

El color amarillo o naranja intenso de su pulpa es un indicador de su riqueza en betacarotenos. El mango está repleto de luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que se acumulan en la retina del ojo, actuando como un «bloqueador solar» natural que absorbe el exceso de luz (incluida la dañina luz azul de las pantallas). En conjunto con la vitamina A, previene la ceguera nocturna y la degeneración macular.

4. Estimula la salud de la piel y el cabello

El mango actúa como un cosmético desde adentro hacia afuera. La vitamina C que aporta es indispensable para que el cuerpo produzca colágeno, la proteína estructural que da elasticidad a la piel y previene las arrugas y la flacidez. Por su parte, la vitamina A estimula la producción de sebo saludable, hidratando el cuero cabelludo y manteniendo el cabello fuerte.

La opinión de los expertos: Consumo con moderación

La opinión de los expertos: Consumo con moderación

A pesar de sus maravillosos beneficios, desde el periodismo de salud es importante mantener el equilibrio: el mango es una de las frutas con mayor concentración de azúcares naturales.

Una taza de mango contiene alrededor de 22 gramos de carbohidratos y 24 gramos de azúcar.

Por esta razón, nutricionistas e investigadores recomiendan consumirlo en porciones moderadas (no más de una taza al día), preferiblemente en su estado fresco y entero, evitando los jugos procesados donde se pierde la fibra y se concentra el azúcar.

En el caso de pacientes diabéticos, su consumo debe ser monitoreado e integrado estratégicamente en su plan alimenticio.