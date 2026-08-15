Kelvin Cruz inaugura Juegos Juan Pablo Duarte 2026 en Nueva York

Kelvin Cruz inauguró los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 en Nueva York, reuniendo a 2,000 atletas en 22 disciplinas, fortaleciendo lazos con la diáspora.

Por Noticias SIN

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó este viernes la inauguración de los Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026, un evento que reunirá a unos 2,000 atletas en 22 disciplinas deportivas hasta el próximo 23 de agosto.

La ceremonia se celebró en la escuela George Washington y congregó a cientos de dominicanos residentes en Brooklyn, Bronx, Manhattan y Queens, además de representantes de Nueva Jersey y Connecticut.

Durante su discurso, Cruz destacó la participación de la comunidad dominicana y aseguró que estos juegos fortalecen los vínculos entre la República Dominicana y su diáspora.

Es un gran honor honrar al padre de la patria y poder enarbolar los símbolos patrios. Es la segunda vez que hacemos justicia trayendo estos juegos a Nueva York”, expresó el ministro.

Cruz agradeció a los jóvenes, a sus padres y a la comunidad dominicana en Nueva York por integrarse al proyecto deportivo. También resaltó el respaldo del Consulado Dominicano en Nueva York, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), el Banco de Reservas y los organizadores del evento.