Top Destinos Turísticos de República Dominicana que son espectaculares, cuál es tu preferido?

Conoce algunos de los mejores destinos turísticos de República Dominicana

República Dominicana un país situado en el Caribe, ubicado en la zona central de las Antillas; ocupa la parte central y oriental de la isla La Española y posee los destinos turísticos mas impresionantes de la región

Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Limita al norte con el océano Atlántico, al este con el canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al sur con el mar Caribe

Como este país caribeño lo tiene todo por supuesto que faltan muchísimos destinos y poco a poco les iremos compartiendo mas vídeos

A continuación algunas images de otros destinos espectaculares de república dominicana, pero lo más importante es que nos cuentes, cuál es tu preferido???