Julio Rodríguez hace historia: es el primero en iniciar con cinco temporadas 20-20

Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, hace historia en la MLB al ser el primer jugador en iniciar su carrera con cinco temporadas consecutivas de 20-20.

Por Noticias SIN

Redacción Deportes. – El dominicano Julio Rodríguez volvió a inscribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador que comienza su carrera con cinco temporadas consecutivas de al menos 20 cuadrangulares y 20 bases robadas.

Una combinación de poder y velocidad que confirma su condición de una de las principales figuras jóvenes del béisbol.

Julio Rodríguez, jardinero de los Marineros de Seattle, celebra durante un partido tras convertirse en el primer jugador en iniciar su carrera en MLB con cinco temporadas consecutivas de 20 jonrones y 20 bases robadas.

La marca 20-20 con Seattle

El jardinero de los Marineros de Seattle alcanzó la marca este jueves al estafarse tres bases frente a los Atléticos de Oakland y llegar a 20 robos en la temporada, después de haber conectado previamente sus 20 jonrones. De esta manera, completó el quinto año consecutivo de su carrera con al menos 20 cuadrangulares y 20 estafas.

Rodríguez, de 25 años, ha construido la hazaña desde su llegada a las Mayores en 2022, sin registrar una sola temporada por debajo de esos dos parámetros.

De prospecto dominicano a figura

Julio Yamel Rodríguez nació el 29 de diciembre de 2000 en Loma de Cabrera, República Dominicana, y desde muy joven fue considerado uno de los principales talentos del béisbol dominicano.

Los Marineros de Seattle apostaron por su potencial y lo incorporaron a su organización antes de que cumpliera 17 años. Su progresión por las ligas menores fue rápida hasta convertirse en uno de los prospectos más cotizados de todo el béisbol.

El 8 de abril de 2022 llegó el momento que marcaría el inicio de su carrera en las Grandes Ligas. Rodríguez debutó con Seattle y rápidamente dejó de ser una promesa para convertirse en una pieza central de la franquicia.

Su primera temporada fue suficiente para confirmar las expectativas: conectó 28 jonrones, remolcó 75 carreras y robó 25 bases, números que le permitieron ganar el premio de Novato del Año de la Liga Americana y ser seleccionado al Juego de Estrellas.

Además, contribuyó a que Seattle regresara a la postemporada por primera vez desde 2001.

Si hay una temporada que hasta ahora sobresale por encima del resto en la carrera de Rodríguez, es la de 2023.

Con apenas 22 años, el dominicano terminó aquella campaña con 32 cuadrangulares, 103 carreras impulsadas y 37 bases robadas, convirtiéndose nuevamente en miembro del club 30-30. También fue seleccionado por segunda ocasión al Juego de Estrellas y obtuvo el Bate de Plata.

Aquella actuación mostró de manera contundente la combinación que ha definido su carrera: capacidad para producir extrabases y jonrones, pero también velocidad suficiente para convertir sencillos y embasamientos en oportunidades adicionales mediante el robo de bases.

Su temporada de 2023 también lo colocó junto a Alex Rodríguez entre los únicos jugadores de los Marineros que han conseguido una campaña de 30 jonrones y 30 bases robadas.

La consistencia de Rodríguez se refleja en sus números:

Temporada Jonrones Bases robadas 2022 28 25 2023 32 37 2024 20 24 2025 32 30 2026 20 20

Las estadísticas oficiales muestran que Rodríguez acumula 132 jonrones y 136 bases robadas durante sus primeras cinco temporadas completas, con promedio de bateo de .269.

La campaña de 2025 también fue particularmente destacada: volvió a alcanzar el 30-30, con 32 jonrones y 30 robos, además de superar por primera vez las 100 carreras anotadas en una temporada.

La importancia del logro de Rodríguez está precisamente en la dificultad de mantener simultáneamente producción de poder y velocidad durante cinco temporadas.

El béisbol moderno ha visto un aumento de jugadores capaces de combinar jonrones y robos, pero sostener ambas cifras desde el comienzo de una carrera es todavía poco común. Rodríguez lo ha conseguido desde su temporada de novato.

De hecho, en agosto de 2025 ya había hecho historia al convertirse en el primer jugador de las Grandes Ligas en alcanzar 100 jonrones y 100 bases robadas en sus primeras cuatro temporadas, antes de completar aquella campaña con otro 30-30.

A sus 25 años, Rodríguez ya ocupa un lugar especial en la historia de los Marineros y continúa ampliando una trayectoria que comenzó con enormes expectativas en las ligas menores.

Su combinación de fuerza, velocidad, defensa y juventud llevó a Seattle a convertirlo en el rostro de su proyecto a largo plazo. Y sus números respaldan esa apuesta.

Ahora, con cinco temporadas consecutivas de 20 jonrones y 20 robos desde el comienzo de su carrera, Julio Rodríguez vuelve a alcanzar una marca histórica que pertenece exclusivamente a él.

Para un jugador que apenas comenzó su carrera de Grandes Ligas en 2022, el récord representa otra señal de que el dominicano todavía tiene mucho espacio para seguir escalando entre las grandes figuras del béisbol.