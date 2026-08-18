Advertencia sobre vulnerabilidad sísmica en GSD

En la emisión estelar de SIN con Alicia Ortega se habla de la Vulnerabilidad sísmica en el Gran Santo Domingo
El geólogo Osiris de León advierte sobre el peligro en el Gran Santo Domingo debido a terrenos arcillosos. Estos suelos blandos pueden amplificar las ondas sísmicas, incrementando el empuje lateral sobre estructuras.
- Es fundamental someter edificios sensibles, como hospitales y estructuras elevadas, a un análisis de respuesta sísmica local para evaluar su resistencia ante un posible terremoto de gran magnitud.