Mañana soleada dará paso a aguaceros por vaguada

Tendremos una mañana muy soleada a nivel nacional. En la tarde, una vaguada generará aguaceros y tormentas eléctricas hacia el interior del país
El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará condiciones estables durante las horas matutinas, predominando un ambiente mayormente soleado y con escasa nubosidad sobre gran parte de la geografía nacional.
Aguaceros y tormentas vespertinas
A pesar de la tranquilidad matutina, las condiciones atmosféricas cambiarán de forma gradual durante la segunda mitad del día. Los efectos combinados del calentamiento diurno y la orografía interactuarán con la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera.
Esta interacción térmica y dinámica favorecerá el desarrollo de aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. Las precipitaciones se concentrarán principalmente hacia sectores de:
- Región noroeste
- Región sureste
- Puntos de la Cordillera Central
Recomendaciones preventivas por calor: Debido a la fuerte insolación de la mañana y la escasez de lluvias en varias zonas, el ambiente se tornará marcadamente caluroso en gran parte del país. Se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar la exposición al sol sin protección.
El tiempo en el Gran Santo Domingo
Para la capital y sus demarcaciones aledañas, el pronóstico indica una jornada dominada por las altas temperaturas y una baja probabilidad de lluvias generalizadas:
- Distrito Nacional: Ambiente marcadamente caluroso durante las horas de la tarde, sin el registro de lluvias significativas.
- Santo Domingo (Municipios): Sensación térmica elevada y calurosa. Para la tarde, se prevé el desarrollo de algunos chubascos puntuales, limitados especialmente a la parte norte de la demarcación.