Mañana soleada dará paso a aguaceros por vaguada

Tendremos una mañana muy soleada a nivel nacional. En la tarde, una vaguada generará aguaceros y tormentas eléctricas hacia el interior del país

El panorama meteorológico de la República Dominicana presentará condiciones estables durante las horas matutinas, predominando un ambiente mayormente soleado y con escasa nubosidad sobre gran parte de la geografía nacional.

Aguaceros y tormentas vespertinas

A pesar de la tranquilidad matutina, las condiciones atmosféricas cambiarán de forma gradual durante la segunda mitad del día. Los efectos combinados del calentamiento diurno y la orografía interactuarán con la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera.

Esta interacción térmica y dinámica favorecerá el desarrollo de aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales. Las precipitaciones se concentrarán principalmente hacia sectores de:

Región noroeste

Región sureste

Puntos de la Cordillera Central

Recomendaciones preventivas por calor: Debido a la fuerte insolación de la mañana y la escasez de lluvias en varias zonas, el ambiente se tornará marcadamente caluroso en gran parte del país. Se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar la exposición al sol sin protección.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para la capital y sus demarcaciones aledañas, el pronóstico indica una jornada dominada por las altas temperaturas y una baja probabilidad de lluvias generalizadas: