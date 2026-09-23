“Nieve en Verano”, de Manny Cruz y Juan Luis Guerra

Manny Cruz, presenta su nueva colaboración con el maestro Juan Luis Guerra titulada «Nieve en Verano»

Este vídeo muestra una entrevista en el programa Es Temprano Todavía con el merenguero dominicano Manny Cruz, quien celebra sus 10 años de carrera como solista y presenta su nueva colaboración con el maestro Juan Luis Guerra titulada «Nieve en Verano».

Manny describe el proceso detrás de «Nieve en Verano». Recibió la canción del productor Motif en 2022, pero sintió que debía esperar hasta el 2025 para enviársela a Juan Luis Guerra. Tras recibir su aprobación, tardaron un año más en coordinar agendas para grabarla.

El artista recuerda con gratitud que fue la primera persona en darle una oportunidad profesional en 2010, enviándole una carta para solicitar un espacio en televisión cuando nadie lo conocía.

Manny destaca el trabajo de Yanina Rosado en el arreglo musical, Jan Guerra en la dirección del vídeo y la participación especial de Francisca como modelo, resaltando que la canción habla sobre la posibilidad de lograr metas.

Repasa sus colaboraciones con leyendas del merengue como Johnny Ventura, Eddy Herrera, Milly Quezada y Miriam Cruz, entre otros, quienes lo han apoyado a lo largo de su década de carrera.