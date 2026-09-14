Los dominicanos hacen historia y ponen la bandera en alto en las Grandes Ligas

Los jugadores dominicanos destacan en las grandes ligas con actuaciones históricas, reafirmando el impacto de República Dominicana en el beisbol mundial

Por Noticias SIN

Redacción Deportes.- Cuando la temporada de Grandes Ligas entra en su tramo decisivo, los dominicanos continúan dejando actuaciones que confirman el peso de la República Dominicana en el mejor béisbol del mundo.

Entre jonrones históricos, temporadas de poder y actuaciones decisivas, Junior Caminero, Luis García Jr., Rafael Devers, Elly de la Cruz, Oneil Cruz y otros representantes dominicanos han sido protagonistas durante las últimas jornadas.

Elly De La Cruz, (imagen fuente externa).

Junior Caminero entra en la historia

El gran protagonista es Junior Caminero, quien alcanzó los 40 cuadrangulares por segunda temporada consecutiva con un batazo de dos carreras en el noveno episodio, que le dio a los Rays de Tampa Bay una victoria sobre los Astros de Houston y, de paso, aseguró la clasificación del equipo a la postemporada.

El jonrón fue el número 40 de Caminero en la temporada y llegó apenas días después de haber conectado un enorme batazo de 455 pies frente a Atlanta.

Con esta actuación, Caminero se convirtió en el primer dominicano y apenas el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar al menos 40 jonrones en temporadas consecutivas antes de cumplir los 24 años, uniéndose al legendario Eddie Mathews.

El dominicano ya había conectado 45 vuelacercas en 2025, cuando tenía 22 años, y ahora vuelve a superar la barrera de los 40 en una temporada en la que también ha mantenido una producción ofensiva de primer nivel.

Su cuadrangular número 40 tuvo, además, un valor especial: fue un walk-off, el primero de su carrera, y permitió a Tampa Bay convertirse en el primer equipo de las Mayores en asegurar un puesto en los playoffs de 2026.

Luis García Jr. alcanza los 30 jonrones

Otro dominicano que atraviesa una temporada especial es Luis García Jr., quien alcanzó por primera vez en su carrera los 30 cuadrangulares en una temporada.

Luis García Jr. alcanza por primera vez los 30 jonrones en una temporada

García Jr., quien pasó de los Nacionales de Washington a los Yankees de Nueva York durante la campaña, llegó a la cifra con un batazo de dos carreras y actualmente registra 30 jonrones, 91 carreras impulsadas, 139 hits y promedio de .291, además de un OPS de .876.

La cifra representa un salto importante para el jugador de 26 años, que nunca antes había superado los 18 cuadrangulares en una temporada.

Aunque una lesión muscular puso fin a su temporada, Rafael Devers también dejó una de las actuaciones ofensivas más importantes entre los dominicanos.