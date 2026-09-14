Indomet: Vaguada favorecerá aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país

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Indomet informó que este lunes la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

La institución explicó que, desde la madrugada, se registran aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento en sectores del sureste y nordeste, incluyendo Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo y San Pedro de Macorís, entre otras provincias.

Agregó que, en horas de la tarde, el calentamiento diurno y los efectos de la vaguada favorecerán aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo el Gran Santo Domingo. Estas condiciones se prolongarán hasta las primeras horas de la noche.

Edificio del Instituto Dominicano de Meteorología (INSMET).
Instituto Dominicano de Meteorología

Temperaturas calurosas

Con relación a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán elevadas en gran parte del país, con máximas entre 34 °C y 36 °C y una sensación térmica superior.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. sin la debida protección, y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña, específicamente al sur/suroeste de Pedernales, el organismo recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con la debida precaución y no aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. El resto de la costa caribeña y la costa atlántica permanecen sin restricciones para la navegación.

Vigilancia ciclónica

La institución comunicó que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central. Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste a través de la parte central del Atlántico y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica, cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 20 % en los próximos siete días.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales @IndometRD.

Indomet informó que este lunes la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

La institución explicó que, desde la madrugada, se registran aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento en sectores del sureste y nordeste, incluyendo Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo y San Pedro de Macorís, entre otras provincias.

Agregó que, en horas de la tarde, el calentamiento diurno y los efectos de la vaguada favorecerán aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo el Gran Santo Domingo. Estas condiciones se prolongarán hasta las primeras horas de la noche.

Edificio del Instituto Dominicano de Meteorología (INSMET).
Instituto Dominicano de Meteorología

Temperaturas calurosas

Con relación a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán elevadas en gran parte del país, con máximas entre 34 °C y 36 °C y una sensación térmica superior.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. sin la debida protección, y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña, específicamente al sur/suroeste de Pedernales, el organismo recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con la debida precaución y no aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. El resto de la costa caribeña y la costa atlántica permanecen sin restricciones para la navegación.

Vigilancia ciclónica

La institución comunicó que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central. Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste a través de la parte central del Atlántico y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica, cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 20 % en los próximos siete días.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales @IndometRD.

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