Indomet: Vaguada favorecerá aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país

Indomet informó que este lunes la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes la incidencia de una vaguada y el viento del este/noreste mantendrán condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias regiones del país.

La institución explicó que, desde la madrugada, se registran aguaceros, tronadas y aisladas ráfagas de viento en sectores del sureste y nordeste, incluyendo Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo y San Pedro de Macorís, entre otras provincias.

Agregó que, en horas de la tarde, el calentamiento diurno y los efectos de la vaguada favorecerán aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo el Gran Santo Domingo. Estas condiciones se prolongarán hasta las primeras horas de la noche.

Instituto Dominicano de Meteorología

Temperaturas calurosas

Con relación a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán elevadas en gran parte del país, con máximas entre 34 °C y 36 °C y una sensación térmica superior.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. sin la debida protección, y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Condiciones marítimas

En la costa caribeña, específicamente al sur/suroeste de Pedernales, el organismo recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar con la debida precaución y no aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. El resto de la costa caribeña y la costa atlántica permanecen sin restricciones para la navegación.

Vigilancia ciclónica

La institución comunicó que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una vaguada sobre el Atlántico subtropical central. Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste a través de la parte central del Atlántico y presenta una probabilidad baja de formación ciclónica, cercana al 0 % en las próximas 48 horas y al 20 % en los próximos siete días.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas a través de su portal web, www.indomet.gob.do, y sus redes sociales @IndometRD.