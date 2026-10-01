Padres dominan a los Cubs y se citan con Milwaukee

Los Padres de San Diego avanzan a la Serie Divisional tras barrer a los Cubs 4-1, con pitcheo dominante y jonrón clave de Gavin Sheets. Próximo: Milwaukee.

Por Noticias SIN

Redacción Deportes. – Los Padres de San Diego cerraron con autoridad su primera serie de octubre al derrotar 4-1 a los Cubs de Chicago y completar la barrida en la Serie de Comodines de la Liga Nacional, para avanzar a la Serie Divisional contra los Brewers de Milwaukee.

Después de imponerse 8-0 en el primer partido, San Diego volvió a controlar el encuentro decisivo con una combinación de pitcheo y batazos oportunos que dejó a Chicago sin capacidad de reacción. Los Cubs, que durante la temporada regular encabezaron las Grandes Ligas en carreras anotadas, apenas pudieron fabricar una carrera en los dos partidos de la serie.

Jonrón de Sheets cambió el juego

El momento que terminó de inclinar el segundo encuentro llegó en el cuarto episodio. Gavin Sheets, utilizado como bateador emergente pese a arrastrar una lesión en el pie, conectó un cuadrangular de dos carreras ante Daniel Palencia y amplió la ventaja de los Padres a 4-1.

El batazo de Sheets llegó con dos outs y convirtió un partido cerrado en uno mucho más favorable para San Diego. El jugador había pasado buena parte de septiembre utilizando una bota protectora debido a una lesión, pero respondió cuando su equipo más lo necesitaba.

Pitcheo de San Diego silenció a Chicago

El trabajo del pitcheo también fue determinante. Cinco lanzadores de San Diego se combinaron para limitar a los Cubs a cinco imparables, mientras el bullpen trabajó las últimas 5⅔ entradas sin permitir carreras y concedió apenas dos hits.

El relevista Mason Miller se encargó de cerrar el partido y consiguió el último out con un lanzamiento de más de 100 millas por hora, asegurando el boleto de los Padres a la siguiente ronda.

San Diego había tomado ventaja de 2-0 en el segundo inning y volvió a producir dos carreras en el cuarto. Chicago consiguió descontar en la cuarta entrada, pero después fue incapaz de volver a poner corredores en posición de anotar de manera efectiva.

La eliminación resulta especialmente dura para unos Cubs que terminaron la campaña regular con una de las ofensivas más productivas de las Grandes Ligas. Sin embargo, en los dos partidos de octubre frente a San Diego solo consiguieron un total de ocho imparables.

Para los Padres, la barrida también tiene un componente de revancha después de que Chicago los eliminara en la misma ronda durante la postemporada de 2025. Esta vez, San Diego dominó los dos encuentros disputados en el Petco Park y no permitió que la serie llegara a un tercer partido.

El próximo desafío de San Diego será ante los Brewers de Milwaukee, que terminaron la temporada regular con el mejor récord de las Grandes Ligas, con 103 victorias.

La Serie Divisional de la Liga Nacional, pactada al mejor de cinco partidos, comenzará este sábado en Milwaukee.

Los Padres llegan a esa instancia después de un cierre de temporada regular de gran producción y con una serie de comodines en la que su pitcheo mantuvo completamente controlada a una de las ofensivas más productivas de la campaña.