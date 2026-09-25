Milwaukee alcanzan por primera vez las 100 victorias en su historia

Los Milwaukee Brewers logran 100 victorias en una temporada por primera vez, asegurando ventaja de local en playoffs y estableciendo un récord histórico.

Por Noticias SIN

Redacción Deportes.- Los Milwaukee Brewers hicieron historia este jueves al alcanzar por primera vez las 100 victorias en una temporada, tras vencer 5-1 a los Philadelphia Phillies en el Citizens Bank Park.

Récord histórico para los Brewers

El triunfo llevó a Milwaukee a un récord de 100-59 y estableció una nueva marca para la franquicia, que tenía como mejor registro las 97 victorias conseguidas en 2025. Antes de este año, los Brewers también habían ganado 96 partidos en las temporadas de 2011 y 2018.

El partido permaneció igualado 1-1 hasta la octava entrada, cuando Milwaukee fabricó un rally de tres carreras. Jake Bauers conectó el sencillo que remolcó a Jackson Chourio con la carrera de la ventaja, y luego llegaron otras dos anotaciones para darle control definitivo al encuentro. Chourio agregó un cuadrangular solitario en el noveno episodio.

Un centenar de triunfos sin grandes rachas

La temporada de Milwaukee también ha sido particular por la manera en que ha construido sus victorias. El equipo nunca ha logrado una racha de más de cinco triunfos consecutivos y tuvo tres cadenas de cinco victorias, pero ninguna de seis.

Aun así, se convirtió en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar las 100 victorias sin haber hilvanado una racha superior a cinco partidos.

Los Brewers ya habían asegurado el título de la División Central de la Liga Nacional y, con la derrota posterior de los Dodgers ante San Diego, también aseguraron la ventaja de local durante toda la postemporada.

El registro de 100-59 supera, además, la barrera que Milwaukee había buscado durante años. El equipo ha ganado al menos 90 partidos en cuatro temporadas consecutivas y en cinco de las últimas seis, consolidando un periodo de regularidad que ahora tiene como punto máximo la primera campaña de 100 triunfos de la organización.

A Milwaukee le quedan tres partidos de temporada regular, todos como local ante los St. Louis Cardinals, antes de comenzar su preparación para la postemporada.