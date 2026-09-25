Se conmemoran 63 años del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, primer presidente democrático de la República Dominicana tras la tiranía de Trujillo.

La historia política de la República Dominicana rememora hoy una de sus heridas más profundas al cumplirse 63 años del golpe de Estado perpetrado contra el profesor Juan Bosch, quien asumió la presidencia como el primer mandatario democráticamente electo tras más de tres décadas de la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

El derrocamiento, ejecutado en la madrugada del 25 de septiembre de 1963 a apenas siete meses de haber asumido el poder, truncó abruptamente el proyecto de transformación social y el ensayo democrático más avanzado que había conocido la nación hasta ese momento.

La historia política de la República Dominicana rememora hoy una de sus heridas más profundas

Claves históricas de la caída democrática

¿Qué se conmemora?: Se cumplen 63 años del quiebre institucional que sacó del poder al gobierno constitucional de Juan Bosch, quien había ganado abrumadoramente las elecciones de diciembre de 1962.

Se cumplen 63 años del quiebre institucional que sacó del poder al gobierno constitucional de Juan Bosch, quien había ganado abrumadoramente las elecciones de diciembre de 1962. ¿Cómo ocurrió el hecho?: La madrugada del 25 de septiembre de 1963, sectores militares conservadores y élites económicas derrocaron al régimen democrático, enviando al presidente al exilio y disolviendo el Congreso Nacional.

La madrugada del 25 de septiembre de 1963, sectores militares conservadores y élites económicas derrocaron al régimen democrático, enviando al presidente al exilio y disolviendo el Congreso Nacional. ¿Cuál fue el impacto social?: La interrupción abrupta del mandato generó una profunda inestabilidad política que, años más tarde, desencadenaría la Guerra de Abril de 1965 y la posterior intervención militar extranjera.

La interrupción abrupta del mandato generó una profunda inestabilidad política que, años más tarde, desencadenaría la Guerra de Abril de 1965 y la posterior intervención militar extranjera. ¿Por qué es un hito recordado?: Porque la Constitución de 1963 impulsada por Bosch es considerada por los historiadores como la más avanzada y garantista de derechos sociales en la historia republicana del país.

«El derrocamiento del profesor Juan Bosch no solo interrumpió un mandato presidencial, sino que cercenó la esperanza institucional de todo un pueblo que aspiraba a vivir en libertad y justicia social,» señalan historiadores y analistas políticos.

A más de seis décadas de aquel fatídico suceso, la fecha funciona como una reflexión nacional sobre la fragilidad de las instituciones y la imperiosa necesidad de consolidar y defender la democracia frente a cualquier intento autoritario.