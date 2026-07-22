Expedición a Nalga de Maco: El techo verde del sur profundo

Descubre el Parque Nacional Nalga de Maco y la Sierra de Neiba. Vive una aventura de montañismo en la naturaleza más virgen de la frontera
Cuando pensamos en el turismo de la República Dominicana, nuestra mente viaja casi automáticamente hacia playas de arena blanca y aguas turquesas. Sin embargo, para los verdaderos amantes de la aventura, el ecoturismo y el montañismo, el sur profundo y la región fronteriza guardan el secreto mejor guardado de la isla: un paraíso de montañas imponentes, nubes bajas y bosques vírgenes.
Si tienes un espíritu aventurero y buscas una experiencia que te desconecte por completo del bullicio urbano, el Parque Nacional Nalga de Maco y el Parque Nacional Sierra de Neiba te están llamando.
Nalga de Maco: Un ecosistema único en las alturas
Ubicado al norte de la provincia Elías Piña, el Parque Nacional Nalga de Maco es el hogar de una montaña de casi 2,000 metros de altura que le da nombre al área protegida. Escalar su cima no es un simple paseo de domingo; es un reto fascinante para los senderistas.
¿Qué hace a este lugar tan especial?
- El Bosque Enano: En la cumbre de Nalga de Maco se encuentra el único «bosque enano» (o bosque de nubes) documentado en la isla. Es un ecosistema casi mágico donde los árboles no crecen a gran altura debido a los fuertes vientos, y todo está permanentemente cubierto por una densa alfombra de musgo, neblina y orquídeas salvajes.
- Aventura pura: Las rutas de ascenso, que suelen iniciar desde la comunidad de Río Limpio, te llevan a través de senderos vírgenes donde el sonido de las aves endémicas y el crujir de las hojas son tu única compañía.
Sierra de Neiba: Vistas que quitan el aliento
Justo compartiendo la frontera montañosa se encuentra la espectacular Sierra de Neiba. Esta cadena montañosa actúa como una gigantesca barrera natural y ofrece un contraste climático impresionante con el calor característico del sur.
- Biodiversidad: Es un refugio invaluable para especies de flora y fauna que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
- Miradores naturales: Sus elevaciones ofrecen panorámicas inigualables donde, en días despejados, puedes admirar tanto el territorio dominicano como las vastas llanuras del vecino país de Haití.
- Clima refrescante: Las temperaturas aquí bajan drásticamente, creando el ambiente perfecto para acampar bajo las estrellas o disfrutar de un café caliente al amanecer.
La invitación está abierta
Visitar la Sierra de Neiba y coronar la cima de Nalga de Maco es una invitación a desafiar tus propios límites físicos y a reconectar con la tierra en su estado más puro. Es una oportunidad para apoyar a las comunidades locales que actúan como guías protectores de este entorno, y para descubrir que la República Dominicana es un país de contrastes infinitos. Prepara tus botas de senderismo, tu abrigo y tu cámara: el techo del sur te espera.