Celebración del Día de San Francisco de Asís: Legado de Paz y Cuidado por la Creación

Cada 4 de octubre, el mundo conmemora el Día de San Francisco de Asís

Es una de las festividades litúrgicas y culturales más significativas del calendario católico. Esta fecha no solo rinde homenaje a un fraile medieval que renunció a todos sus privilegios materiales para abrazar la pobreza absoluta, sino que invita a reflexionar profundamente sobre valores universales como la solidaridad, la paz, la humildad y la preservación del medio ambiente.

Nacido en Asís, Italia, en 1182, Giovanni di Pietro di Bernardone experimentó una radical transformación espiritual que lo llevó a fundar la Orden de los Hermanos Menores en 1209. Su visión de la fe se distinguió por una cercanía inquebrantable con los sectores más vulnerables de la sociedad y una conexión mágica y profunda con la naturaleza. San Francisco veía en cada elemento del entorno —el sol, el agua, los animales y los bosques— a una extensión de la obra divina, bautizándolos como hermanos. Su célebre Cántico de las Criaturas permanece como un himno atemporal a la fraternidad universal y a la custodia de la Tierra.

En la actualidad, el legado franciscano cobra una relevancia extraordinaria frente a los desafíos ecológicos globales. Es considerado el santo patrono de los animales, los ecologistas y los veterinarios. Por esta razón, una de las tradiciones más entrañables y populares de esta jornada es la bendición de las mascotas en parroquias y plazas de distintas ciudades, donde familias enteras llevan a sus animales de compañía para agradecer por su presencia y fomentar el respeto hacia toda forma de vida.

Asimismo, la figura de San Francisco inspiró profundamente al Papa Francisco en la elección de su nombre pontificio y en la redacción de su encíclica Laudato si’, un documento clave que llama a la humanidad a cuidar de nuestra «casa común». Conmemorar este día representa una oportunidad invaluable para renovar nuestro compromiso con la justicia social, la sobriedad en el consumo y la protección de los recursos naturales que sostienen la vida en el planeta.

La oración más popular y conocida de San Francisco de Asís es la Oración por la Paz (a menudo atribuida a él, aunque su difusión masiva comenzó a principios del siglo XX). Es un hermoso himno que invita a ser instrumentos de la concordia y el amor divino.