Bicarbonato para blanquear la ropa: ¿Funciona realmente?

Descubre qué dicen los expertos sobre el uso del bicarbonato de sodio para blanquear la ropa y cómo aplicarlo correctamente en tus prendas sin dañarlas.

El bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares y recomendados en internet para limpiar el hogar, y la colada no es la excepción. A menudo se promociona como una alternativa milagrosa y natural para devolverle el brillo a las prendas blancas, eliminar malos olores y potenciar el efecto del detergente convencional.

Sin embargo, cuando se trata del cuidado de los textiles, los químicos y expertos en lavandería aclaran que su efectividad tiene matices importantes que vale la pena conocer antes de echarlo a la lavadora.

¿Funciona realmente para blanquear la ropa?

¿Funciona realmente para blanquear la ropa?

La respuesta corta es: depende, pero no actúa como un blanqueador químico tradicional.

Regulador de pH: El bicarbonato es un compuesto alcalino suave que ayuda a equilibrar el nivel de pH del agua del lavado, lo que permite que el detergente trabaje de manera más eficiente.

El bicarbonato es un compuesto alcalino suave que ayuda a equilibrar el nivel de pH del agua del lavado, lo que permite que el detergente trabaje de manera más eficiente. Neutralizador de olores y desmanchante ligero: Es excelente para eliminar residuos de grasa orgánica, sudor y malos olores acumulados en las fibras.

Es excelente para eliminar residuos de grasa orgánica, sudor y malos olores acumulados en las fibras. El límite del blanqueamiento: Los expertos aclaran que el bicarbonato no contiene agentes oxidantes (como el cloro o el percarbonato de sodio). Por lo tanto, no puede «devolverle» el color blanco a una prenda que se ha vuelto grisácea o amarillenta debido al desgaste natural o al uso de agua dura. Solo ayuda a limpiar la suciedad acumulada que opaca la tela.

¿Qué recomiendan los expertos para usarlo sin dañar las prendas?

¿Qué recomiendan los expertos para usarlo sin dañar las prendas?

Si decides incorporar el bicarbonato en tu rutina de lavado, los especialistas sugieren seguir ciertas pautas para evitar resultados contraproducentes:

No lo mezcles con cloro (lejía): Esta combinación anula los efectos de ambos productos y puede generar vapores tóxicos peligrosos para la salud.

Esta combinación anula los efectos de ambos productos y puede generar vapores tóxicos peligrosos para la salud. Disuélvelo bien: Si se añade directamente en polvo sobre la ropa seca, puede dejar residuos blanquecinos difíciles de enjuagar o, peor aún, desgastar las fibras por fricción si la concentración es muy alta. Lo ideal es disolverlo previamente en un poco de agua tibia antes de agregarlo al tambor o al compartimento del detergente.

Si se añade directamente en polvo sobre la ropa seca, puede dejar residuos blanquecinos difíciles de enjuagar o, peor aún, desgastar las fibras por fricción si la concentración es muy alta. Lo ideal es disolverlo previamente en un poco de agua tibia antes de agregarlo al tambor o al compartimento del detergente. Cuidado con los tejidos delicados: Aunque es más suave que la lejía, su uso frecuente y directo en lana, seda o fibras sintéticas delicadas puede debilitar el tejido a largo plazo.

Aunque es más suave que la lejía, su uso frecuente y directo en lana, seda o fibras sintéticas delicadas puede debilitar el tejido a largo plazo. Alternativa superior para blanquear: Si buscas un verdadero efecto blanqueador ecológico, los expertos recomiendan optar por el percarbonato de sodio, el cual libera oxígeno activo al entrar en contacto con el agua caliente y sí cumple la función de blanquear de manera profunda.

En definitiva, el bicarbonato es un excelente aliado complementario para desodorizar y potenciar el lavado diario, pero no hace milagros por sí solo ante prendas muy desgastadas por el tiempo.