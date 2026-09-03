Llega la Luna de la Cosecha: Fecha clave en septiembre

El próximo 26 de septiembre de 2026 se vivirá la esperada Luna de la Cosecha. Descubre cuándo y cómo disfrutar de esta impresionante luna llena.

El firmamento nocturno se prepara para uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. El próximo sábado 26 de septiembre de 2026, la última fase lunar importante del mes alcanzará su máximo esplendor con la llegada de la tradicional Luna de la Cosecha.

Este fenómeno, bautizado históricamente así por ser la luna llena más cercana al equinoccio, destaca no solo por su intensa luminosidad, sino por el significado cultural y agrícola que ha tenido a lo largo de las generaciones.

Claves para disfrutar el fenómeno

Momento exacto: El plenitud astronómica se registrará a las 16:49 UTC , permitiendo que en gran parte de América y Europa el satélite se observe en todo su esplendor durante las horas posteriores al anochecer.

El plenitud astronómica se registrará a las , permitiendo que en gran parte de América y Europa el satélite se observe en todo su esplendor durante las horas posteriores al anochecer. Acompañamiento estelar: Durante las jornadas cercanas a la fecha, la Luna compartirá protagonismo visual con otros cuerpos celestes, destacando una estrecha aproximación con el planeta Saturno hacia el 27 de septiembre.

Durante las jornadas cercanas a la fecha, la Luna compartirá protagonismo visual con otros cuerpos celestes, destacando una estrecha aproximación con el planeta Saturno hacia el 27 de septiembre. Visibilidad sin filtros: No se requiere de equipo especializado para disfrutar de este espectáculo; bastará con alzar la vista hacia un cielo despejado y, de preferencia, alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

La Luna de la Cosecha marcará el punto álgido de un mes repleto de actividad celeste, invitando a los entusiastas de la astronomía y al público general a detenerse y contemplar el cielo nocturno.