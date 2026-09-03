Polvo del Sahara y vaguada traerán calor y lluvias hoy

Habrá cielo grisáceo y calor por polvo sahariano. En la tarde, una vaguada generará aguaceros locales con tormentas eléctricas en el interior.

El panorama meteorológico sobre la República Dominicana estará caracterizado durante la mayor parte del día por un cielo mayormente soleado y de aspecto opaco o grisáceo, debido a la incidencia de ligeras concentraciones de polvo del Sahara. Sin embargo, la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera aumentará la inestabilidad durante la segunda mitad de la jornada.

Aguaceros y tormentas eléctricas en la tarde

A partir de las horas vespertinas, la combinación de la vaguada con el calentamiento diurno dará paso al desarrollo de nubosidad significativa.

Se pronostica la ocurrencia de aguaceros locales acompañados de tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, concentrados principalmente en:

Hato Mayor

Monte Plata

Sánchez Ramírez

Monseñor Nouel

La Vega

Azua (y otras localidades cercanas)

Mejora para la noche: Con la puesta del sol y la disipación de los efectos locales, la actividad lluviosa disminuirá progresivamente, dando paso a un cielo mayormente estrellado y con escasa nubosidad durante el periodo nocturno.

Monitoreo Ciclónico: Remanentes de Edouard

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informa que la depresión tropical Edouard se ha degenerado, quedando únicamente sus remanentes. El sistema se localiza a unos 65 kilómetros al noroeste de Dallas, Texas (EE. UU.), con vientos máximos sostenidos de 35 km/h y desplazamiento hacia el nor/noroeste a unos 7 km/h. Por su lejana posición y trayectoria, no representa ningún peligro para la República Dominicana.

Alerta por intenso calor y polvo sahariano

Las temperaturas continuarán marcando valores sumamente elevados en todo el país. Se esperan temperaturas mínimas entre 24 °C y 26 °C y máximas sofocantes que oscilarán entre 34 °C y 36 °C, reforzadas por la bruma sahariana.

Recomendaciones de salud preventiva: Ingiera suficiente agua de forma constante para evitar deshidratación.

Utilice prendas de vestir ligeras, holgadas y preferiblemente de colores claros.

Evite la exposición solar prolongada sin protección, en especial entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Población vulnerable: Preste especial atención a niños pequeños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, quienes son más propensos a sufrir golpes de calor.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital, el día iniciará brumoso y cálido, dando paso a nublados vespertinos:

Distrito Nacional: Cielo mayormente soleado y grisáceo. Durante la tarde, incrementos nubosos con chubascos aislados y tronadas.

Cielo mayormente soleado y grisáceo. Durante la tarde, incrementos nubosos con chubascos aislados y tronadas. Santo Domingo Norte: Soleado y con aspecto grisáceo en la mañana; en la tarde, desarrollo de chubascos locales y tronadas aisladas.

Soleado y con aspecto grisáceo en la mañana; en la tarde, desarrollo de chubascos locales y tronadas aisladas. Santo Domingo Oeste: Mayormente soleado y caluroso; en horas de la tarde, aumentos nubosos con chubascos y tronadas aisladas.

Mayormente soleado y caluroso; en horas de la tarde, aumentos nubosos con chubascos y tronadas aisladas. Santo Domingo Este: Mañana de cielo grisáceo y soleado; hacia la tarde, incrementos nubosos con chubascos aislados y actividad de tronadas.

Boletín elaborado con datos del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).