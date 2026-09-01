ETED anuncia interrupciones programadas por mantenimiento

Las jornadas de optimización se realizarán del martes 1 al viernes 4 de septiembre, provocando interrupciones programadas en el suministro eléctrico

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que llevará a cabo una serie de trabajos de mantenimiento preventivo y sustitución de estructuras deterioradas en diferentes líneas de transmisión del país. Estas acciones forman parte de los planes de la institución para preservar las condiciones operativas de sus infraestructuras y robustecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Los operativos se realizarán de manera escalonada bajo el siguiente cronograma de cortes programados:

Martes 1 de septiembre

Horario: 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

2:00 p. m. a 5:00 p. m. Línea intervenida: Línea 69 kV Dajao–Yamasá–Monte Plata.

Línea 69 kV Dajao–Yamasá–Monte Plata. Comunidades afectadas: Interrupciones en el servicio eléctrico de Sierra Prieta, Yamasá y Monte Plata (provincia Monte Plata), así como en la empresa Monte Plata Solar.

Miércoles 2 de septiembre

Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

9:00 a. m. a 3:00 p. m. Línea intervenida: Línea de transmisión 69 kV Pimentel–Hatillo.

Línea de transmisión 69 kV Pimentel–Hatillo. Comunidades afectadas: Provincia Sánchez Ramírez: Suspensiones transitorias en Cotuí, La Mata, Boca de Camú, Barrio Lindo, Barrio La Fortuna, La Cigua, El Rayo y La Cueva. Provincia Duarte: Cortes parciales en Pimentel y San Francisco de Macorís. Empresas afectadas: Se verá interrumpido temporalmente el servicio en Pastas Alimenticias y en la Procesadora de Alimentos (Prodal).



Viernes 4 de septiembre

Los trabajos continuarán en dos líneas de transmisión de manera simultánea en diferentes horarios:

Línea 69 kV Cruce de Cabral I–Duvergé Horario: 12:00 p. m. a 5:00 p. m.

12:00 p. m. a 5:00 p. m. Comunidades afectadas: Jimaní (provincia Independencia); Neiba y Las Damas (provincia Bahoruco); y Las Salinas, Villa Central, El Cacique, Nuevo Amparo, Cruce de Cabral, Sávica y Cabral (provincia Barahona).

Jimaní (provincia Independencia); Neiba y Las Damas (provincia Bahoruco); y Las Salinas, Villa Central, El Cacique, Nuevo Amparo, Cruce de Cabral, Sávica y Cabral (provincia Barahona). Sectores industriales afectados: Hidroeléctrica Las Damas y Khuhory Industrial. Línea 69 kV Bayona–Multiparque Horario: 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

9:00 a. m. a 3:00 p. m. Comunidades afectadas: Bayona, San Miguel, Bella Colina, Riviera de Haina, Villa Nazaret, Brisa Tropical y Arroyo Bonito, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Bayona, San Miguel, Bella Colina, Riviera de Haina, Villa Nazaret, Brisa Tropical y Arroyo Bonito, en el municipio Santo Domingo Oeste. Sectores industriales y servicios afectados: Caasd I, Caasd II, Kinnox, CND Hato Nuevo, Productos Diversos y Disdo.

La ETED ha agradecido la comprensión de los ciudadanos y usuarios ante estas interrupciones necesarias.