Cristóbal Marte asegura que las Reinas del Caribe aún tienen dos oportunidades para llegar a Los Ángeles 2028

Indicó que el encuentro tuvo parciales cerrados, República Dominicana logró imponerse en un set y el equipo mantuvo la lucha hasta el final.

Por Noticias SIN

El presidente de NORCECA, Cristóbal Marte, aseguró que las Reinas del Caribe todavía cuentan con dos oportunidades para obtener su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pese a no conseguir su boleto tras caer ante Canadá.

Marte explicó que la primera posibilidad llegará el próximo año en la Copa del Mundo, torneo para el cual República Dominicana ya está clasificada y que repartirá plazas olímpicas entre los equipos mejor posicionados.

“Tenemos todavía dos oportunidades más. El año que viene, la Copa del Mundo, que ya estamos clasificados, gracias a Dios”, manifestó.

Según explicó, de los 12 equipos que participarán en ese torneo habrá seis que ya contarán con clasificación olímpica. Entre los seis restantes, los tres conjuntos mejor ubicados en el ranking obtendrán su boleto a Los Ángeles 2028.

“De los seis que restan, de esos tres, de más altos rankings, son los que logran clasificar los Juegos Olímpicos”, indicó.

Otra oportunidad en 2028

La segunda vía de clasificación llegará en 2028, una vez concluya la Liga de Naciones, competencia en la que también estará presente la selección dominicana.

Marte detalló que nuevamente se tomará en cuenta el ranking internacional para otorgar plazas a los tres equipos mejor posicionados que todavía no hayan conseguido su clasificación olímpica.

“Ya para el año 2028, al concluir la Liga de Naciones, a la cual también estamos clasificados, bueno, pues ahí también tenemos la oportunidad de que los tres equipos de más altos rankings no clasificados… tienen la oportunidad de clasificar los Juegos Olímpicos”, explicó.

El dirigente sostuvo que el resultado ante Canadá obliga al conjunto dominicano a continuar trabajando para mantenerse entre los equipos mejor posicionados en el escenario internacional.

“Nosotros tenemos que seguir batallando”, expresó Marte.

Reconoce superioridad de Canadá

Sobre el partido que dejó a República Dominicana sin el boleto directo, Marte reconoció que Canadá mostró un mejor nivel durante el encuentro, aunque valoró la resistencia presentada por las jugadoras dominicanas.

“Hay que reconocerlo, Canadá jugó mucho mejor que nosotros. Creo que las muchachas dieron una batalla digna”, señaló.