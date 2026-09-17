Indomet: Vaguada y onda tropical favorecerán aguaceros, tronadas y ráfagas de viento este jueves

El organismo mantiene vigentes los niveles de aviso y alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo y siete provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la interacción de una onda tropical con una vaguada favorecerá un incremento de las precipitaciones sobre distintas zonas del país, con aguaceros de moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

La institución indicó que, desde primeras horas de la mañana, se han registrado aguaceros locales acompañados de tronadas hacia las regiones noreste y sureste del país.

Durante el transcurso del día, el organismo prevé un incremento de la actividad de lluvias, con aguaceros de moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales hacia las provincias de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, San Cristóbal y Monseñor Nouel, así como en sectores del Gran Santo Domingo.

Avisos y alertas meteorológicas

El Indomet señaló que su Centro Nacional de Pronósticos mantiene vigentes los niveles de Aviso y Alerta Meteorológica por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas.

En este sentido, permanecen bajo Alerta Meteorológica las provincias Hato Mayor, Valverde, Monte Plata, La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís. En tanto, la entidad mantiene bajo Aviso Meteorológico al Gran Santo Domingo y a San Juan.

Temperaturas calurosas

Con relación a las temperaturas, el Indomet indicó que predominará un ambiente húmedo y caluroso en gran parte del país, con máximas entre 34 °C y 36 °C y una sensación térmica superior.

Ante estas condiciones, recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 5:00 p. m. sin la debida protección, y procurar permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, recuerda que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Vigilancia ciclónica

Por otra parte, el Indomet comunicó que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociada a una vaguada, ubicada a unos cientos de kilómetros al este de Bermuda.

Este sistema se desplaza hacia el oeste/noroeste y presenta una probabilidad media de formación ciclónica de 40 % durante las próximas 48 horas y de 40 % para los próximos siete días.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas difundidas a través de sus canales oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.