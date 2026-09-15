La Lepra tiene cura y el reto es erradicarla de RD

Los esfuerzos y logros del Patronato de Lucha contra la Lepra en la República Dominicana, celebrando su 63 aniversario

Este video presenta una entrevista en el programa Con Jatnna donde se discuten los esfuerzos y logros del Patronato de Lucha contra la Lepra en la República Dominicana, celebrando su 63 aniversario.

La doctora Emma Guzmán, presidenta del Patronato, anuncia la construcción de una nueva unidad de servicio en La Romana gracias a una donación de terrenos.

El doctor Miguel Lora explica que el país está en camino a la eliminación de la lepra. Se ha logrado reducir la tasa a menos de un caso por cada 10,000 habitantes y la meta internacional es eliminar la transmisión para el 2030.

Se aclara que la enfermedad es contagiosa de persona a persona a través de las vías respiratorias, pero que tiene cura. El tratamiento tiene una duración máxima de un año y es gratuito para el paciente.

Uno de los principales retos es eliminar el estigma social que impide que las personas busquen atención médica a tiempo.

El Patronato invita a cualquier persona con sospechas de lesiones en la piel a acudir al Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert o a cualquiera de sus ocho unidades a nivel nacional para recibir atención sin costo.