Licey selecciona a Hayden Álvarez como primer pick del Draft 2026

Los Tigres del Licey eligen a Hayden Álvarez, jardinero de los Angelinos, como primer pick del Draft 2026 de Lidom, destacando su potencial ofensivo.

Por Noticias SIN

Santo Domingo.– Los Tigres del Licey seleccionaron al jardinero Hayden Álvarez, prospecto de los Angelinos de Los Ángeles, como la primera selección general del Sorteo de Jugadores Novatos de Lidom 2026.

Hayden Álvarez entra en la historia azul

Álvarez, de 19 años y oriundo de Bonao, se convirtió en el tercer jugador escogido con el primer turno en la historia del Licey desde el inicio de estos sorteos en 2002.

El prospecto se une a Rymer Liriano, seleccionado en 2011, y Adalberto Mondesí, escogido en 2013, como los tres jugadores que han encabezado un sorteo para la franquicia azul.

Hayden Álvarez recibe la camiseta de los Tigres del Licey luego de ser seleccionado como la primera escogencia del Draft 2026 de Lidom.

Perfil del prospecto de los Angelinos

Álvarez pertenece a la organización de los Angelinos, con la que firmó por 685 mil dólares durante el mercado internacional de 2024.

El jardinero batea a la zurda y es valorado por su capacidad de contacto, velocidad y defensa. Aunque tuvo un inicio de temporada lento, los reportes de desarrollo destacan su evolución ofensiva durante 2026.

Entre los aspectos que todavía debe mejorar figuran el aumento de su poder y la producción de extrabases, elementos que podrían determinar su proyección como jugador regular en las Grandes Ligas.

Los evaluadores proyectan a Álvarez como un posible jardinero central para ocupar posiciones altas en una alineación, con capacidad para aportar en diferentes facetas del juego.

En la primera ronda, las siguientes selecciones fueron Ronny Cruz, de los Nacionales de Washington, escogido por las Estrellas Orientales; Elián Peña, de los Mets de Nueva York, seleccionado por los Leones del Escogido; y Dauri Fernández, de los Guardianes de Cleveland, tomado por los Gigantes del Cibao.

La ronda inaugural también incluyó a Yairo Padilla, de los Cardenales de San Luis, elegido por los Toros del Este, y Luis Reyson de la Cruz, de los Guardianes de Cleveland, seleccionado por las Águilas Cibaeñas en el sexto puesto.