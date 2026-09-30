¡Sumergidos en el sabor! Noche de Vinos con Jochy, Aneley y Nelfa

La sommelier Aneley Cáceres comparte sus conocimientos para desmitificar y «democratizar» el consumo de vino

Este video es una amena cátedra sobre el mundo del vino presentada en el programa Es Temprano Todavía. La sommelier Aneley Cáceres comparte sus conocimientos para desmitificar y «democratizar» el consumo de vino.

Aneley explica que el enólogo se encarga de crear el vino, mientras que el sommelier se dedica a seleccionarlo, curar la carta y orientar al cliente.

Se discute la posibilidad de maridar vinos con comida criolla (como el mondongo) y se aclara que el «mejor vino» no es necesariamente el más costoso, sino el que más le agrade al paladar de cada persona.

Se explica que la rosca es excelente para preservar el vino al evitar la entrada de oxígeno, mientras que el corcho orgánico es ideal para el proceso de añejamiento y evolución dentro de la botella.

La experta introduce vinos de regiones menos convencionales, como Grecia (con la uva Moscofilera) y Sudáfrica, animando a los espectadores a salir de lo tradicional y explorar nuevas experiencias.