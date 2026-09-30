Qué hacer en Punta Bergantín: El nuevo polo de Puerto Plata

Descubre qué hacer en Punta Bergantín, el proyecto turístico en Puerto Plata que combina playas vírgenes y gran ecoturismo

Ubicado estratégicamente en el municipio de Villa Montellano, entre Sosúa y Puerto Plata, Punta Bergantín se consolida rápidamente como el polo de desarrollo turístico e innovador de la costa norte de la República Dominicana. Cuenta con un abanico de atractivos y experiencias para quienes buscan explorar una faceta moderna y sostenible del turismo caribeño.

Con más de dos kilómetros de litoral, playas de aguas tranquilas y cristalinas, la zona ofrece excelentes alternativas de disfrute.

Atractivos y actividades clave en el entorno de Punta Bergantín

Disfrutar de playas vírgenes y tranquilas: La zona costera de Bergantín se destaca por sus hermosos paisajes de arena y mar calmado, ideales para caminatas matutinas al aire libre, desconectarse de la rutina y conectar con un entorno natural poco masificado.

La zona costera de Bergantín se destaca por sus hermosos paisajes de arena y mar calmado, ideales para caminatas matutinas al aire libre, desconectarse de la rutina y conectar con un entorno natural poco masificado. Ecoturismo y conservación: El área cuenta con iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, como viveros de especies nativas y endémicas, fomentando el turismo ecológico y el respeto por el medio ambiente.

El área cuenta con iniciativas orientadas al desarrollo sostenible, como viveros de especies nativas y endémicas, fomentando el turismo ecológico y el respeto por el medio ambiente. Explorar los alrededores de Puerto Plata: Al estar situado en un punto céntrico de la provincia, los visitantes pueden combinar su estancia en Bergantín con excursiones cercanas hacia el Teleférico de Puerto Plata, el histórico Fuerte de San Felipe, o los famosos Charcos de Damajagua.

Ya sea para disfrutar de su franja costera virgen o utilizarlo como punto de partida para recorrer las maravillas de Puerto Plata, Punta Bergantín se proyecta como un destino imperdible en el mapa del Caribe.