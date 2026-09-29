La ETED anuncia suspensiones temporales por mantenimiento en líneas de 69 kV desde hoy hasta el 2 de octubre en varias provincias. Conoce zonas y horarios.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ha iniciado un amplio programa de trabajos programados de mantenimiento y mejora en diversas líneas de transmisión de 69 kV, el cual se extenderá desde hoy y hasta el próximo viernes 2 de octubre. Estas acciones técnicas conllevarán la suspensión temporal del servicio eléctrico por zonas, con el objetivo principal de preservar las condiciones operativas de las infraestructuras y contribuir de manera directa a la estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Las intervenciones abarcan la sustitución de estructuras deterioradas y la reconducción de tramos críticos para optimizar el suministro frente a la demanda nacional.

Cronograma de trabajos y comunidades impactadas

Martes (Pimentel–Hatillo): De 9:00 a. m. a 2:00 p. m., las brigadas laboran en la provincia Sánchez Ramírez, afectando a Cotuí, La Mata, Hatillo y comunidades aledañas, así como a las empresas Pastas Alimenticias y Prodal.

De 9:00 a. m. a 2:00 p. m., las brigadas laboran en la provincia Sánchez Ramírez, afectando a Cotuí, La Mata, Hatillo y comunidades aledañas, así como a las empresas Pastas Alimenticias y Prodal. Miércoles (Santiago y Zona Metropolitana): En Santiago de los Caballeros (9:00 a. m. a 3:00 p. m.) se intervendrá la línea hacia San José de las Matas, impactando Hato del Yaque, Villa Bao y comercios locales. Paralelamente, de 6:00 a. m. a 10:00 a. m., se trabajará en la línea Villa Duarte–Timbeque I, afectando a Molinos del Ozama sin interrupciones residenciales.

En Santiago de los Caballeros (9:00 a. m. a 3:00 p. m.) se intervendrá la línea hacia San José de las Matas, impactando Hato del Yaque, Villa Bao y comercios locales. Paralelamente, de 6:00 a. m. a 10:00 a. m., se trabajará en la línea Villa Duarte–Timbeque I, afectando a Molinos del Ozama sin interrupciones residenciales. Jueves (Sur profundo): De 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía, habrá suspensión en la línea Cruce de Cabral I–Duvergé–Jimaní, afectando temporalmente a Jimaní, Las Damas, Neiba y Las Salinas, además de la Hidroeléctrica Las Damas y Khoury Industrial.

De 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía, habrá suspensión en la línea Cruce de Cabral I–Duvergé–Jimaní, afectando temporalmente a Jimaní, Las Damas, Neiba y Las Salinas, además de la Hidroeléctrica Las Damas y Khoury Industrial. Viernes (La Romana y Azua): Se realizarán dos intervenciones: la reconducción de dos kilómetros en la línea Romana–Pintao (afectando a Guaymate y bateyes cercanos) y la sustitución de estructuras en el tramo Km. 15 de Azua–Sabana Yegua, impactando a Villarpando y la Central Hidroeléctrica Magüeyal.

«Estas acciones reafirman nuestro compromiso con el fortalecimiento y modernización de la infraestructura de transmisión eléctrica, consolidando una red más segura, eficiente y resiliente para todos los dominicanos,» destacaron voceros de la institución.

La ETED exhorta a la ciudadanía de las zonas impactadas a tomar las precauciones necesarias durante los horarios de suspensión, reiterando que estas labores son indispensables para garantizar un servicio eléctrico de calidad a largo plazo.