Guía Rápida: Qué hacer en Cambita para una escapada perfecta

Cambita Garabitos, en San Cristóbal, se ha convertido en el destino favorito para quienes buscan desconectar de la ciudad sin irse muy lejos de Santo Domingo. Aquí tienes una nota con los mejores tips para disfrutar este paraíso de aguas cristalinas y montañas.

El imperdible: Balneario Muchas Aguas

Es el corazón turístico de la zona. Se trata de una serie de charcos y piscinas naturales de aguas templadas y cristalinas formadas por el río Nizao.

Tip de acceso: Aunque puedes llegar en cualquier vehículo hasta cierto punto, lo ideal es un 4×4 o vehículo alto si quieres adentrarte hasta los charcos más profundos o «el barco».

Si vas en un carro bajito, los locales ofrecen transporte en camionetas hacia los charcos más lejanos por aproximadamente. Seguridad: Ten precaución los días de semana, ya que la presa cercana puede abrirse sin previo aviso. Es más seguro ir los fines de semana cuando hay más flujo de personas.

Aventura y Senderismo

Si te gusta el contacto extremo con la naturaleza, Cambita ofrece rutas impresionantes:

Loma Barbacoa: Para senderistas experimentados, este circuito de unos 20.6 km te lleva a través de un bosque nublado hasta los 1,775 metros de altura.

Otros rincones naturales

Balneario La Neverita: Ubicado cerca de la zona de Nizao, es ideal si buscas aguas más profundas o incluso quieres practicar Jet Ski

Tips finales para tu visita:

Horarios: Para encontrar los mejores lugares sin mucha gente, llega antes de las 9:00 AM . Los domingos suelen ser los días más concurridos.

No hay servicios municipales de recogida de basura en los charcos; y regresa con tus desperdicios para preservar el lugar. Comida: En el centro de Cambita puedes encontrar paradas locales para probar platos típicos como pollo frito a precios económicos.

Cambita Garabitos es la prueba de que no hace falta cruzar el país para encontrar paisajes de postal. Sus ríos color turquesa y el clima fresco de sus montañas ofrecen el refugio perfecto para el estrés de la capital. Ya sea que busques la adrenalina de una ruta 4×4, la paz de un café recién colado en las alturas de Valdesia, o un chapuzón revitalizante en Muchas Aguas, este rincón de San Cristóbal tiene algo para cada tipo de aventurero.

Sin embargo, el verdadero encanto de Cambita reside en su estado virgen. Como visitantes, nuestra mayor misión es practicar un turismo consciente: respeta las corrientes de los ríos, apoya la economía local y, sobre todo, no dejes rastro. Preservar este tesoro natural garantiza que sus aguas sigan siendo el oasis de las próximas generaciones.