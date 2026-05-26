Maridalia Hernández hace íntimas revelaciones Con Jatnna

En una entrevista exclusiva en el programa Con Jatnna, conducido por Jatnna Tavárez, Maridalia Hernández, repasan momentos clave de su trayectoria artística y aspectos íntimos de su vida personal

Maridalia Hernández, en el programa Con Jatnna, conducido por Jatnna Tavárez destaca su formación musical en una familia de artistas, el momento decisivo en su juventud (1981) que la alejó del piano clásico para dedicarse al canto, y su icónica victoria en el Festival de Viña del Mar con «Para quererte».

Maridalia comparte experiencias sobre las dificultades de la industria discográfica, su etapa de «10 años maniatada» contractualmente, y momentos memorables como el dúo con Andrea Bocelli.

Se habla con profunda emoción sobre su hija Camila, su rol como abuela (su nieta la llama «Yaya») y el apoyo constante de amigos cercanos como Francisco Vásquez y el maestro Ramón Orlando.

En un segmento más personal, Maridalia reflexiona con humor sobre la soledad y su enfoque actual frente a las relaciones de pareja.

El programa concluye celebrando el impacto imborrable de Maridalia como «la voz de República Dominicana» y su constante dedicación a la excelencia artística.