Top 10 noticias deportivas: lo más relevante y el poder latino

El top 10 del deporte: hitos mundiales y el brillo de los latinos en la MLB y Europa

Resumen periodístico con las noticias deportivas más impactantes a nivel global y el desempeño estelar de los atletas latinos en la MLB, el tenis y el fútbol.

Redacción.-En la más reciente jornada deportiva a nivel global, destacaron hitos históricos y actuaciones sobresalientes en las principales disciplinas de Estados Unidos y Europa. Este resumen informativo compila los diez acontecimientos más relevantes del día, con especial énfasis en el impacto determinante de los atletas latinoamericanos en las Grandes Ligas y el fútbol, así como los resultados sorpresivos en el Abierto de Francia.

Los 10 tips del momento

Marte y Perdomo guían a Arizona: Los dominicanos Ketel Marte, con su séptimo jonrón de la temporada, y Geraldo Perdomo, con tres carreras impulsadas, fueron fundamentales en el triunfo 6-3 de los D-Backs frente a los Gigantes de San Francisco. Arozarena y Pereda brillan en Seattle: El cubano-mexicano Randy Arozarena pegó su quinto jonrón y robó dos bases, mientras que el venezolano Jhonny Pereda conectó el primer vuelacercas de su carrera en la victoria de los Marineros. Teoscar aporta poder ofensivo: El cañonero dominicano Teoscar Hernández despachó su sexto cuadrangular del año y remolcó dos carreras clave para seguir sumando a la causa ofensiva de los Dodgers. Willson Contreras, pilar en Boston: El receptor venezolano vive un extraordinario momento ofensivo con los Red Sox, acumulando hasta la fecha 11 vuelacercas, 33 impulsadas y un destacado promedio de bateo de .281. Juego sin hits en Houston: Los lanzadores Tatsuya Imai, Steven Okert y el joven debutante Alimber Santa hicieron historia en las Grandes Ligas al combinarse para lanzar un espectacular «no-hitter» con los Astros ante los Rangers. Fuego récord en la lomita: Jacob Misiorowski de los Brewers ponchó a 12 bateadores y rompió un récord absoluto de la era de seguimiento de pitcheos al lanzar 57 envíos a más de 100 mph en su magistral apertura. Aston Villa campeón en Europa: El equipo inglés dirigido por el español Unai Emery alcanzó la gloria continental al coronarse campeón de la Europa League tras golear 3-0 al Friburgo en el encuentro decisivo. Ohtani brilla en ambas facetas: El astro japonés dominó con cinco innings en blanco y cuatro ponches como lanzador abridor y, en el mismo encuentro, conectó su octavo cuadrangular de la temporada como bateador. Sorpresa monumental en París: El tenista australiano invitado Adam Walton dio el gran golpe sobre la arcilla de Roland Garros al eliminar en un dramático duelo de cinco sets (3-2) a Daniil Medvedev. El héroe de Baltimore: Colton Cowser se vistió de héroe con los Orioles al conectar un dramático jonrón de dos carreras para dejar en el terreno a los Rays y sentenciar el triunfo en el emocionante inning 13.

Próxima cita imperdible

La atención del planeta fútbol se centrará por completo en la gran final de la UEFA Champions League 2026 entre el PSG y el Arsenal, a disputarse el próximo 30 de mayo en el imponente Puskás Aréna. Este decisivo choque coronará al nuevo monarca de Europa tras unas intensas semifinales en las que el cuadro parisino superó al Bayern Múnich (6-5 global) y los ingleses eliminaron al Atlético de Madrid (2-1 global).histórica y codiciada «Orejona»; el PSG llega de superar al poderoso Bayern Múnich (6-5 global), mientras que el Arsenal eliminó al férreo Atlético de Madrid (2-1), garantizando un choque de titanes para coronar al nuevo rey de Europa