Abinader inaugura el renovado Museo Alcázar de Colón

El presidente inaugura la reconstrucción del Museo Alcázar de Colón, fortaleciendo el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad Colonial.

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó la inauguración de los trabajos de reconstrucción y puesta en valor del histórico Museo Alcázar de Colón, ubicado en el corazón de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Esta importante obra forma parte integral del programa de revitalización urbana y turística que ejecuta el Gobierno central para rescatar, proteger y enaltecer el valioso patrimonio histórico que posiciona a la República Dominicana como la cuna de la civilización americana.

La intervención del icónico monumento busca ofrecer una experiencia museográfica moderna, segura y enriquecedora tanto para los ciudadanos locales como para los miles de turistas que recorren el primer asentamiento europeo del Nuevo Mundo.

Durante el acto, acompañado de los ministros de Turismo, David Collado, y de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el presidente Abinader destacó el respaldo de su gobierno al sector cultural y la importancia de preservar el patrimonio y la memoria histórica del país. Señaló que las intervenciones en la Ciudad Colonial, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avanzan con el objetivo de concluir los trabajos en diciembre.

La Ruta de Electromovilidad es un proyecto piloto para mejorar la movilidad hacia y desde la Ciudad Colonial, financiado con más de RD 71 millones aportados por la Unión Europea y más de RD 98 millones del BID, que incluye cinco autobuses eléctricos, sus cargadores y la adecuación del Patio de Carga. La ruta recorrerá 12.4 kilómetros y tendrá 31 paradas, 17 en la Ciudad Colonial y 14 fuera de ella; los autobuses tienen capacidad para 22 pasajeros, espacio y rampa para sillas de ruedas y asientos preferenciales para personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores.

La iniciativa busca promover la eficiencia energética, reducir las emisiones contaminantes y el ruido, y mejorar la calidad del aire, mientras que la operación estará a cargo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la regulación corresponderá al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

«Invertir en nuestro patrimonio histórico es honrar nuestra identidad; el Alcázar de Colón renovado es un regalo para el turismo dominicano y para la memoria de toda América,» destacaron las autoridades durante el acto oficial.

Con la entrega de esta gran obra, la administración actual reafirma su compromiso con el desarrollo cultural sostenible, transformando la historia patria en un motor activo de orgullo nacional y dinamismo económico.