Bayahibe un paraíso pesquero entre playas y atardeceres inolvidables

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Bayahibe cuenta con múltiples playas en su litoral, entre ellas la playa Dominicus, certificada como Bandera Azul, y varias playas más vírgenes de color blanco diamante en las islas Catalina y Saona.

Bayahibe.- Ubicado a unos 16 kilómetros de La Romana, el encantador pueblo pesquero de Bayahibe se sitúa en un entorno idílico, rodeado de playas paradisíacas repletas de cocoteros y manantiales que atraen a visitantes ávidos de disfrutar de sus atractivos naturales.

Bayahibe,El encanto caribeño,La Romana,Aventura caribeña
La Romana-Bayahibe afianza las bases de su expansión turística 

Este pintoresco rincón caribeño se ha convertido en un destino predilecto para miles de turistas que buscan contemplar sus emblemáticas puestas de sol, un espectáculo visual que tiñe el cielo con tonalidades que van desde el rosa hasta el rojo, fusionándose con las siluetas de los barcos pesqueros y catamaranes en el horizonte.

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Actividades comerciales están reducidas al mínimo en zona turística de Bayahíbe 

El litoral de Bayahibe alberga diversas playas, entre las que destaca la certificada Bandera Azul de playa Dominicus, así como playas vírgenes de blancas arenas en las islas Catalina y Saona.

Mientras tanto, la esencia dominicana impregna la ciudad, desde sus auténticos restaurantes y bares locales hasta los pintorescos puestos de artesanía y los pescadores que, cada día, llevan consigo la frescura del mar.

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Bayahibe, uno de los mejores destinos para disfrutar de la playa en República Dominicana

Más allá de su vida costera, las calles de Bayahibe revelan una fascinante historia y arquitectura, con casas de madera en tonos pastel, icónicas iglesias y enigmáticas cuevas y manantiales taínos ubicados en el Parque Nacional de Cotubanamá.

Bayahibe cuenta con múltiples playas en su litoral, entre ellas la playa Dominicus, certificada como Bandera Azul, y varias playas más vírgenes de color blanco diamante en las islas Catalina y Saona.

Bayahibe.- Ubicado a unos 16 kilómetros de La Romana, el encantador pueblo pesquero de Bayahibe se sitúa en un entorno idílico, rodeado de playas paradisíacas repletas de cocoteros y manantiales que atraen a visitantes ávidos de disfrutar de sus atractivos naturales.

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Este pintoresco rincón caribeño se ha convertido en un destino predilecto para miles de turistas que buscan contemplar sus emblemáticas puestas de sol, un espectáculo visual que tiñe el cielo con tonalidades que van desde el rosa hasta el rojo, fusionándose con las siluetas de los barcos pesqueros y catamaranes en el horizonte.

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Mientras tanto, la esencia dominicana impregna la ciudad, desde sus auténticos restaurantes y bares locales hasta los pintorescos puestos de artesanía y los pescadores que, cada día, llevan consigo la frescura del mar.

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Más allá de su vida costera, las calles de Bayahibe revelan una fascinante historia y arquitectura, con casas de madera en tonos pastel, icónicas iglesias y enigmáticas cuevas y manantiales taínos ubicados en el Parque Nacional de Cotubanamá.

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