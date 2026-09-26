República Dominicana vence 14-4 a Cuba en su debut en el Mundial Sub-15 de beisbol

República Dominicana debutó con triunfo 14-4 sobre Cuba en el Mundial Sub-15 de béisbol, destacando con tres jonrones y anotaciones en todas las entradas.

Por Noticias SIN

MÉRIDA, México. El equipo de la República Dominicana inició su participación en el Mundial Sub-15 de béisbol con una victoria 14-4 sobre Cuba.

Dominio dominicano desde el inicio

El conjunto dominicano tomó la delantera en el primer episodio, resistió una reacción cubana en el tercero y amplió su ventaja con cuatro carreras en el cuarto.

Cuba abrió el marcador en la primera entrada con un sencillo impulsador de Braon Ariel González Borroto. República Dominicana respondió en el cierre del episodio: Axel Heredia empató el partido con un doble, y Ransiel Herrera remolcó dos carreras con un triple para colocar la pizarra 3-1.

Jonrones y reacción de Cuba

En la segunda entrada, Milfree Figueroa conectó un cuadrangular de dos carreras y Ángel Peralta añadió un jonrón solitario. Cuba se acercó 6-4 en el tercer episodio, impulsada por un sencillo de dos carreras de González Borroto y una anotación tras un lanzamiento descontrolado.

República Dominicana recuperó una carrera en el cierre del tercero y tomó distancia definitiva en el cuarto. Carlos Marrero y Axel Heredia conectaron batazos impulsores, mientras que un error defensivo permitió otras dos anotaciones para poner el marcador 11-4.

Figueroa lideró la ofensiva

Figueroa conectó su segundo cuadrangular en la quinta entrada. Más adelante, Marrero anotó tras un triple y un sencillo impulsador de Hiddekel Jhonson. En la sexta, Figueroa remolcó con un sencillo la carrera que fijó el resultado final en 14-4.