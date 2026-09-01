Dominicana vence a Chile y consigue sexta victoria en Cuarta Ventana Clasificatoria a Mundial de Basket Catar 2027

República Dominicana logra su sexta victoria al vencer 101-66 a Chile en la Cuarta Ventana Clasificatoria al Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Por Noticias SIN

SANTO DOMINGO, RD.- La República Dominicana venció este lunes 101-66 a Chile para conseguir su sexta victoria en la continuación de la segunda fase, en la Cuarta Ventana Clasificatoria al Campeonato Mundial de Baloncesto Catar 2027.

El partido se disputó en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de Santo Domingo.

Récord de 6-2 y panorama clasificatorio

Con el triunfo, la escuadra quisqueyana mejoró su récord a 6-2, en su tercer triunfo seguido, poniendo casi los dos pies en la Copa Mundial de Catar 2027, que otorga siete plazas para el continente americano.

Mientras que Chile cae a 2-6, sin posibilidades de clasificación.

Esos siete clasificados están repartidos en tres cupos para el grupo E y otros tres para el F, y completa los siete equipos el mejor cuarto lugar entre los dos grupos.

Andrés Feliz lideró la ofensiva

La ofensiva dominicana la encabezó Andrés Feliz con 17 puntos; Richard Bautista, 14 tantos; Jean Montero coló 12 y David Jones ligó 11 unidades.

Y por los chilenos, Sebastián Herrera, Sebastián Suárez e Ignacio Varela, 10 puntos cada uno.

RD de seis en medio tiempo

Los dominicanos salieron al frente en la primera mitad con ventaja de seis puntos: 42-36.

El primer parcial quedó 20-16 y el segundo, 22-20.

David Jones llevaba nueve puntos; Ángel Núñez y Andrés Feliz aportaron ocho tantos cada uno, y Juna Guerrero, cinco, cuatro rebotes y repartió tres asistencias.

Por los chilenos, Felipe Inyaco y Sebastián Herrera marcaron siete puntos cada uno, y Felipe Haase, cuatro más siete rebotes.

Obsequio a Embajador de Chile

El Embajador de Chile en República Dominicana, German Becker Alvear, recibió un balón de oro de obsequio de parte de Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), previo al partido entre quisqueyanos y chilenos.

Becker y Uribe fueron acompañados de la exjugadora Larin Heerwagen, presidente de la Federación Chilena de Baloncesto, e Irán Arcos, presidente de la Confederación Suramericana de Baloncesto (Consubasket).