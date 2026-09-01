Mitur lanza el programa nacional Turismo Cerca de Ti

Ministerio de Turismo lanza en Puerto Plata «Turismo Cerca de Ti», un programa para fortalecer los destinos nacionales

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó en este destino el lanzamiento oficial del programa nacional «Turismo Cerca de Ti». Esta iniciativa estratégica tiene como propósito central integrar a todos los actores de la cadena de valor para continuar consolidando la sostenibilidad, seguridad, calidad y organización de los diversos destinos turísticos del país.

Durante la presentación del proyecto, el ministro Collado destacó que la iniciativa responde a una visión fundamental de la gestión: «el turismo se construye con la gente y para la gente». Asimismo, enfatizó que el verdadero desarrollo turístico surge desde las propias comunidades, gracias a la hospitalidad de los ciudadanos y al esfuerzo diario de quienes integran este sector.

“Detrás de cada experiencia turística hay personas, familias y comunidades. Con Turismo Cerca de Ti queremos escuchar, acompañar y trabajar de la mano con todos los sectores, porque nuestra gente es la verdadera esencia y la principal protagonista del desarrollo turístico”, expresó Collado.

Los tres ejes fundamentales de «Turismo Cerca de Ti»

El nuevo programa nacional se articula bajo tres pilares estratégicos diseñados para potenciar el sector:

Sostenibilidad y gestión de los destinos: Este eje se enfoca en optimizar la planificación de los destinos turísticos, mejorar el ordenamiento territorial, implementar señalizaciones adecuadas y garantizar la protección de los recursos naturales y culturales del país. Seguridad turística: Centrado en el fortalecimiento de la asistencia directa a los visitantes, la regularización del sector, el incremento de la vigilancia y el cuidado especial en la protección de niños, niñas y adolescentes. Reforzar la normativa turística: Dirigido a la actualización constante de las regulaciones vigentes, la supervisión rigurosa de los servicios ofrecidos y la aplicación de exigentes estándares de seguridad y calidad.

Un destino seguro y de amplio alcance comunitario

En el marco del lanzamiento, el ministro Collado resaltó el posicionamiento de la República Dominicana en materia de protección al visitante, señalando que el país registra uno de los niveles más altos de seguridad entre los destinos turísticos principales de la región, según datos recopilados en 2024 por el Observatorio Interamericano de Seguridad de la OEA.

La actividad en Puerto Plata se caracterizó por una participación masiva y representativa de toda la cadena productiva del turismo. Entre los asistentes se encontraron autoridades provinciales y municipales, líderes comunitarios y religiosos, asociaciones de empresarios, clústeres turísticos y delegados de los rubros hotelero, gastronómico, comercial, aeroportuario, portuario, de salud y financiero. De igual forma, estuvieron presentes turoperadores, guías turísticos, artesanos, taxistas, cocheros, vendedores de playa y representantes de los medios de comunicación.

Con la puesta en marcha de «Turismo Cerca de Ti», el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de que el crecimiento de la industria turística se traduzca de manera directa en bienestar, nuevas oportunidades y un incremento en la calidad de vida de las comunidades locales.